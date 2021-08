Rivoluzione Sprint: la carta diventa interattiva

Non è un restyling grafico bensì la scelta di chi crede che il futuro dell’informazione debba conservare il fascino della carta, ma che non possa prescindere dalle nuove tecnologie. Abbiamo un obiettivo ambizioso, vogliamo fornire quella che a nostro avviso deve essere un’informazione di qualità fatta di inchieste, approfondimenti, temi del nostro tempo che riguardano i giovani che sono i grandi protagonisti del nostro giornale.

Vogliamo cioè dare più spazio alla gente, soprattutto a calciatori, dirigenti, allenatori, e per farlo abbiamo trasferito sulla nostra applicazione, e sulla nuova piattaforma digitale, quelli che sono i numeri, le statistiche, i dati dei vari campionati seguiti dal giornale. Continueremo quindi a fare quello che abbiamo sempre fatto per quanto riguarda la raccolta di tabellini, marcatori, statistiche individuali e di squadra, ma se prima li pubblicavamo sul giornale, in maniera peraltro stringata per evidenti motivi di spazio, ora li troverete per esteso. Solo che per consultarli dovrete farvi aiutare dal vostro smartphone.