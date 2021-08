Il calcio piemontese in lutto per Aldo Carmone, storico allenatore di Barca e Victoria Ivest

Dal BarcanovaSalus all’era Victoria Ivest, finendo poi con Gabetto Venaria e nella Scuola Calcio della Juventus. Aldo Carmone di pagine di storia del calcio dilettantistico ne ha scritte tante e nelle scorse è venuto a mancare a seguito di una malattia. A dare l’annuncio sono stati i suoi familiari tramite i profili social e, all’alba di una nuova stagione, il movimento calcistico piemontese si è dovuto fermare un attimo a salutare e a omaggiare chi sui campi ci ha vissuto lasciando ricordi indelebili a giovani calciatori, dirigenti ed avversari.



«Una persona correttissima, preparata umanamente e tecnicamente. Tanto nel mondo del calcio, quanto in quello lavorativo» riassume Nino Furnari, suo presidente per sette stagioni (dal 2009/10 al 2016/17) al Victoria Ivest. «Da noi ha fatto molto, molto, ma molto bene e con lui c’era una sintonia speciale in tutti i campi. Ho avuto la fortuna di averlo sia come allievo nel corso allenatori che come tecnico della mia società e trovare un allenatore così affezionato ai ragazzi da seguirli anche nella vita privata è stata un fortuna. Una grossa perdita per calcio dilettantistico, perché allenatori come lui non se ne trovano. Il ricordo che mi porto dietro è recente, quando ultimamente ci siamo sentiti e mi ha comunicato della sua malattia. In quell’occasione mi ha detto che gli spiaceva soltanto di aver preso un’altra strada dopo l’Ivest perché lì si era trovato veramente bene. Questa conversazione me la porto dietro e me la porterò anche al funerale lunedì».

Il Rosario si svolgerà domenica 29 agosto alle 18:45 e il funerale lunedì 20 alle ore 11.00, entrambi alla la Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, in corso Vercelli 206.

La redazione di Sprint e Sport si stringe attorno alla famiglia e agli amici.