Giovanili: Chieri, Lascaris, Pinerolo e San Giacomo le regine dei tornei

Settimana di tornei, in attesa dell'inizio del SuperOscar. La Fair Play Cup ha visto svolgersi le finali del biennio Giovanissimi sul campo base del Vanchiglia. Il Pinerolo di Ippolito supera l'Alpignano per 2-0 grazie ad un dominante Busico, che segna anche in rovesciata. Non segna in rovesciata e fa un solo gol, ma Francesco Metello si rivela il protagonista dell'edizione Under 14 mettendo la firma, insieme a Casale, nella finale vinta 2-1 contro i cugini del Chieri. Un Davide contro Golia che premia il San Giacomo Chieri di Crivello.

Mentre nel biennio Allievi della Fair Play Cup le finali sono fissate martedì al Lucento (Under 17 Lucento-Pinerolo e Under 16 Alpignano-Volpiano), ha avuto inizio e fine il Ready To Go sul campo del Lascaris. La società di casa trionfa in tre annate su quattro (Qui la finale Under 16, Chieri-Lascaris) mancando l'en plein solo in Under 17 dove a vincere è il Chieri di Loria.