Giovanili, si torna in campo con i test match: l'Alcione si fa largo tra i professionisti, Berti stecca la prima con l'Ausonia

Siamo ancora ad agosto, ma in Lombardia è già tempo di test match. Sono infatti tornate in campo le big regionali, protagoniste di un weekend di grande calcio. Dal doppio impegno casalingo dell'Alcione alla prima in maglia Ausonia per Berti, passando per la giornata "zero" del Torneo Annovazzi organizzato dall'Enotria. Sul giornale in edicola domani (lunedì 30 agosto) ampio spazio ai test match e all'Annovazzi, oltre al mercato calciatori che non si ferma. Diversi i colpi: Da Atlante - new entry per il Seguro di Silipo - a Lemma, quest'ultimo che rappresenta uno degli otto colpi in entrata messi a segno da Marcello Gozzini per il suo Sarnico. Ancora regionali con il focus sui gironi, pubblicati dal CRL lo scorso venerdì. Quattro pagine interamente dedicate ai campionati che prenderanno il via il primo weekend di ottobre: dalle due Élite all'Under 16, passando per l'Under 17 e l'Under 15. Analisi e previsioni di quelli che sono i gironi di una stagione - quella giovanile regionale - che si prospetta entusiasmante.

Presenti come sempre anche le pagine dedicate alle delegazioni provinciali. Saranno tre gli spazi dedicati al calcio milanese: dallo speciale sul Paderno con l'intervista al tecnico Buonagura al focus sulla Triestina, con le parole in esclusiva di Massimo Sganzerla, presidente della società meneghina. E ancora, voce al responsabile del settore giovanile del Niguarda Bolis, giunto alla quattordicesima stagione nella società niguardese. Passando a Monza, spicca la chiaccherata con Walter Argelli. Tecnico dell'Under 16 della Football Leon, è ritornato nella società monzese per una "seconda prima avventura" tra gli arancioneri. Chiudono le delegazioni di Legnano e Varese: nella pagina dedicata alla prima apre l'intervista a Nicola Fittipaldi, nuovo tecnico dell'Under 17 del Parabiago, reduce dall'esperienza nella Juniores dell'Accademia Bustese; nella pagina riguardante la seconda, invece, spicca la rinuncia al settore giovanile da parte del Verbano, con le parole del presidente Pietro Barbarito. Questo e molto altro lo troverete in edicola da domani (lunedì 30 agosto) o nei nostri store digitali.