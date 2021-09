App Sprint e Sport, attenti alla gestione degli account

Siamo sempre molto attenti alle segnalazioni degli utenti, ecco perché è già stato rilasciato un nuovo aggiornamento che dovrebbe diventare pubblico nel giro di 4/5 giorni. Dipende ovviamente dagli store di Apple e Android. Nello specifico risolve un caso particolare in cui la vostra App, fin dall'avvio, vi segnala che non siete collegati ad Internet. In realtà è un falso messaggio, l'App non parte perché trova sul vostro dispositivo un account che non avete attivato o avete chiesto di cancellare. Corretto.

Questo però suggerisce di usare con molta cautela il pulsante "diritto all'oblio" perché poi il sistema vi depenna ma automaticamente poi vi blocca. Con il nuovo aggiornamento viene tutto superato ma se prestate i vostri dati di accesso ad altri e viene chiesta la cancellazione dell'account il sistema poi vi impedisce l'accesso alla lettura. Il consiglio è custodire con cura le vostre credenziali.

Abbiamo migliorato l'accesso ai tabellini delle partite. Se prima vi portavamo direttamente sulle statistiche, e per qualcuno risultava complicato arrivare ai tabellini, adesso il sistema si comporta in maniera conraria, prima i tabellini e poi le statistiche. Tutte segnalazioni che abbiamo ricevuto da quanti in queste settimane ci hanno dato dei feedback.