Giovanili: Dal SuperOscar al Grande Slam, passando per il Palio. Tornano i grandi tornei

Primo weekend di grandi tornei torinesi che vedono subito il Chisola nel SuperOscar scappare in vetta alle proiezioni con un filotto che è quasi un enplein (un solo pareggio e tutte vittorie in Under 16). Molto bene le filiere di Lascaris e Alpignano, nonostante le sconfitte a sorpresa in Under 19 dove vige l'eliminazione diretta. Dalle quattro pagine dedicate sul giornale di questa settimana, ai social, passando per la nostra applicazione e il nuovo portale, trovate articoli, foto e approfondimenti sullo storico torneo del calcio giovanile ideato da Gio Frassinelli.

Tutti i risultati, tutti i marcatori e i tabellini del SuperOscar sulla nostra App, scaricala gratuitamente.... e registrati, ti servirà (insieme al giornale) per poter vedere le fotogallery che pubblicheremo in settimana!

Partito anche il Grande Slam, nella sua 18ª edizione, dove incrociano guanti e tacchetti provinciali e regionali, non senza qualche rumorosa sorpresa. Così come nel Palio di Torino che coinvolge tantissimi campi e realtà delle nostre società dilettanti.