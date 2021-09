Giovanili, si riparte con la Coppa dell'Under 19 Provinciale: Mazzo forza 10, la Cob 91 espugna Baranzate, subito derby a Cinisello

29 partite giocate, due non disputate e tre ancora da giocare: questo il bilancio della prima giornata di Coppa Lombardia dell'Under 19 Provinciale, che ha dato il via ufficiale alla nuova stagione per quanto riguarda il calcio giovanile provinciale. Rimando sui numeri, sono invece sette le partite che abbia seguito direttamente sul campo, come ben segnalato nella sezione "partite seguite" sulla nostra applicazione. Proprio riguardo l'app, sia nel caso di partita seguita che in tutti gli altri casi, troverete tutti i risultati, i marcatori e la classifica dei goleador aggiornata. Un primo weekend di partite che avrà molto spazio anche sul giornale. Nelle ormai consuete pagine delle delegazioni provinciali - oltre alle classiche notizie, interviste e approfondimenti - troverete tutti i risultati, i marcatori e gli approfondimenti del caso. Non mancheranno le statistiche, le quali saranno consultabili scannerizzando un qr-code utilizzando la nostra applicazione.

Come detto, sono sette le partite seguite direttamente sul campo: Baggio-Idrostar, Franco Scarioni-Real Crescenzago e Baranzatese-Cob 91 per la delegazione di Milano, il derby di Cinisello Cinisellese-Real Cinisello e Olimpic Trezzanese-Pozzo per la delegazione di Monza, infine per Legnano la sfida Mazzo-Oratoriana Vittuone e Marnate-Antoniana. Oltre a trovarle già sulla nostra piattaforma, per leggerle vi basterà acquistare una copia (cartacea o digitale) del nostro giornale in edicola da lunedì 6 settembre. Come detto, partite ma non solo. Non si sono fermati né i nostri approfondimenti che i movimenti di mercato: se a Milano qualcosa si muove in casa Settimo, le delegazioni di Monza e di Legnano non sono da meno: quest'ultima, in particolare, aprirà con un torneo speciale organizzato dal Villa Cortese. Vicende delicate invece in quel di Varese, dove il nostro focus sarà focalizzato su una brutta storia di abusi nei confronti di minori.