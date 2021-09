Giovanili, cinque squadre già agli ottavi con le monzesi che si giocano tutto martedì 21

Va in archivio anche il secondo week end di Coppa Lombardia per l'Under 19 Provinciale e iniziano ad arrivare i primi verdetti, anche se la prossima giornata dei gironi, in programma martedì 21, sarà l'ultima spiaggia per diverse formazioni alla ricerca della qualificazione agli ottavi di finale.

Sicuramente al secondo turno ci andrà il Franco Scarioni, che centra la seconda vittoria sul campo dell'Orpas con una cinquina in rimonta con Anania protagonista con una doppietta. Stesso traguardo raggiunto anche dalla Cob 91, vittoriosa sul Cassina Nuova grazie al rigore di Baga, e dal Casorate che fa suo il derby con la Mottese con un perentorio e insindacabile 4-0 con super Orlando, autore di una tripletta. Centra il successo anche il Sempione, ma la squadra di Nicolò Merra dovrà non perdere con l'Idrostar martedì per archiviare il primo posto. Piazzamento che si contenderanno a distanza Opera e Medigliese che non riescono ad andare oltre all'1-1 nello scontro diretto.

Discorsi ancora assolutamente aperti per le monzesi: Don Bosco e Real Cinisello si giocheranno la qualificazione all'ultima giornata con uno scontro diretto che promette scintille e nessuna esclusione di colpi. Besana Fortitudo che fallisce il discorso qualificazione per via del pareggio con il Vedano: la squadra di Sala ha quasi un piede agli ottavi, ma dovrà fare bene contro il Sovico per avere la certezza di passare il turno, senza guardare necessariamente alla Leo Team. Vincono Casati Arcore e Fonas e martedì si giocheranno la qualificazione con uno scontro diretto che promette grandi cose. L'Olimpic Trezzanese vince e vede il passaggio del turno, ma il Bellusco potrà dire la sua match di cartello del girone 13. L'Atletico Bussero vince 3-0 con l'Argentia e si porta a pari punti con la Virtus Inzago, che la spunta al termine di un match tiratissimo con il Gessate. Basta un punto al Cassina per avere la certezza di approdare agli ottavi e nell'ultima giornata affronterà l'FC Cernusco, fermo a zero punti.

Nei gironi 1 e 2 si conosce già il nome della vincitrice con Marnate e Parabiago che, con i successi su San Marco e Nerviano, entrambi in trasferta, staccano il pass valevole per gli ottavi di finale. Obiettivo che rimane, invece, da raggiungere per una fra Osl Garbagnate e Lainatese che martedì 21 si giocheranno nello scontro diretto il passaggio del turno. Inizia con un pari il torneo di Accademia Inveruno e Concordia, 1-1 il punteggio finale, con il Pontevecchio che deve scendere in campo visto che la prima giornata è stata posticipata a martedì 14. Stesso giorno di Arca-Iris, mentre 24 ore più tardi ci sarà Vedano-Sovico.