Giovanili, dallo spettacolo del Trofeo Annovazzi alla domenica da Oscar dell'Alcione: settimana da sogno per il calcio regionale

L'Enotria per il Trofeo Annovazzi (e l'Eleni), l'Alcione per le imprese contro Lecco e Giana Erminio, il Lombardia Uno per l'ennesimo acquisto stellare. Una settimana infuocata quella del calcio giovanile regionale, protagonista indiscusso sia per quanto riguarda il calcio giocato che per il mercato. Proprio riguardo a quest'ultimo aspetto, da sottolineare anche l'avvicendamento Martorana-Rigatti sulla panchina dell'Under 16 del Segrate, mentre rispetto al calcio giocato sono andate in scena altre amichevoli oltre le sfide di via Olivieri: dal test match vinto dal Cimiano di Gazzola contro il Seregno al poker del Villa al Segrate, passando per il trionfo dell'Ausonia di Campelli sullo Schuster. Questo e molto altro sul giornale in edicola da domani, lunedì 13 settembre. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci sarà nelle pagine dedicate alle giovanili regionali.

Mercato. In cover ci va la consueta tabella allenatori, che nonostante manchino poche settimane all'inizio dei campionati è tutt'altro che definitiva. Lo conferma la situazione del Segrate, che ha rimpiazzato Rigatti con l'approdo dalla Calvairate di Martorana. Ma non solo. Entra nella lista anche la Franco Scarioni, che dopo aver organizzato magistralmente il Torneo Fumagalli è pronta per essere protagonista anche nei massimi campionati regionali. Spazio poi al mercato giocatori, con l'approdo di Gabriele Inzaghi al Lombardia Uno che infiamma la stagione che verrà. Reduce da due stagioni al Gozzano, il centrale difensivo ha già esordito con la maglia rossonera ed è pronto ad essere presto protagonista nel campionato Élite.

Calcio giocato. Sono cinque i test match che abbiamo seguito direttamente sul campo, due dei quali all'Alcione. L'Under 16 di Fontana ha fermato sul pari il Lecco al termine di una partita per larghi tratti dominata nella ripresa, mentre l'Under 17 ha invece vinto 3-2 contro la Giana Erminio, bissando il trionfo ottenuto sempre in via Olivieri da Tonani con i classe 2007. Impresa anche per il Cimiano, con Gazzola che batte 4-0 il Seregno, così com sono quattro gol del Villa di Bosco contro il Segrate. Vince anche l'Ausonia di Campelli, impostasi per 2-0 contro lo Schuster in via Bonfadini. Ampio spazio poi al Trofeo Annovazzi, con due pagine interamente dedicate alla competizione organizzata dall'Enotria, arrivata ormai alla 40ª edizione che ha visto il trionfo dell'Alcione nel maschile e dell'Inter nel femminile. Analisi, interviste, approfondimenti, cronaca e pagelle delle finali: tutto questo in una coppia di pagine full rossoblù in onore della Bracco Cup.

In poche parole, un numero da non perdere. Da domani, lunedì 13 settembre, in edicola e sui nostri store digitali.