Giovanili: Chisola ancora davanti al SupeOscar, Lucento balzo in avanti

Finiti i gironi in tutte le categorie, arriva la prima proiezione del 41° SuperOscar e conferma l'andazzo del primo weekend: Chisola davanti a tutti. Inseguono Lucento, Lascaris e Alpignano, anche se la prima società ad alzare una coppa è il Vanchiglia che trionfa in Under 19 in finale contro la Pro Eureka.

Grande Slam: il Nichelino avanza con due annate. In Under 16 rifila la manita al Caselle, mentre in Under 14 supera a sorpresa il Rosta. In semifinale c'è il San Giacomo Chieri delle meraviglie.

Palio di Torino: finite le semifinali, l'occhio è per l'atto finale che andrà in scena mercoledì. Sorridono Collegno e Cheraschese che possono arrivare prime in due categorie. Pinerolo: dall'obiettivo enplein alla sola finale in Under 17.