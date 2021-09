Giovanili, le griglie di partenza: Lombardia Uno e Alcione comandano in Élite, bagarre Di Benedetto-Fontana in Under 16

Mancano due settimane al semaforo verde dei campionati giovanili regionali. Sapete cosa significa? Pronostici! Tornano in una veste un po' nuova, ovvero sotto forma di griglie di partenza stile Formula 1. Ampio spazio alle metafore motoristiche: da Inzaghi - talento del Lombardia Uno - alla Hamilton a Cenetti - trascinatore dell'Alcione - alla Verstappen, passando per il duello Senna-Prost paragonato a quello tra Di Benedetto e Fontana e all'Alcione di Tonani nelle vesti della Ferrari F2004 di Michael Schumacher e Rubens Barrichello. Chi partirà in pole position? Chi dalle retrovie? Chi potrà dire la sua dalla pit lane o dal fondo griglia? Qualche anticipazione ve l'abbiamo data qui e in prima pagina, dopodiché non vi resta che scoprirlo. Lo spazio dedicato alle due Élite e all'Under 16 sarà seguito settimana prossima con l'Under 17 e l'Under 15: non mancate!

Test Match. Pronostici ma non solo. Ampio spazio alla pagina di notiziario con news, approfondimenti, analisi e soprattutto partite viste. In cover ci saranno le novità in casa Accademia Inter, che dopo l'addio di Spelta ridisegnano il quadro dello staff dell'agonistica. Dopodiché spazio al Seguro, legatori ufficialmente al Monza, e ai test match. I primi riguardano proprio la società di Settimo Milanese, impegnata sia con l'Under 17 che con l'Under 16 contro i rispettivi sotto età del Monza. Grande attenzione anche alla sfida di lusso tra il Lombardia Uno di Tartaglia e l'Accademia Inter di Candi, oltre all'incrocio tra Alcione e Pro Vercelli (Under 17) e Ausonia e Lecco (Under 15).

