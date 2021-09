Start campionati Provinciali, ecco i calendari

Pronti a partire nel prossimo fine settimana del 25-26 settembre i campionati Provinciali, dalla Under 14 alla Under 19, scende in campo anche la Terza Categoria.

Trovate tutti i calendari, giornata per giornata, sulla nostra App, selezionando l'icona in basso "campionati", scegliendo la delegazione che vi interessa, successivamente la categoria e scorrendo avanti per vedere le giornate dalla prima all'ultima.

CLICCA QUI PER SCARICARE LA NOSTRA APP E PER REGISTRARVI GRATUITAMENTE