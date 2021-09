Lombardia Uno-Afforese: una partita spettacolare regala un punto ad entrambe.

Lombardia Uno aggressiva. La partita inizia con un avvio ad alti livelli da parte dei padroni di casa che, nei primi 5 minuti di gioco, sfiora il gol più volte. Questa pressione continua fino al decimo minuto quando, sugli sviluppi di un corner, Trenti si ritrova a porta spalancata e insacca per il gol dell'uno a zero. La Lombardia Uno ha impostato la partita su un pressing continuo che dà i suoi frutti, infatti, va vicina al raddoppio dopo un filtrante messo in mezzo da D'Arcangelo che per poco Esposito non riesce a buttare dentro. Al contrario, l'Afforese parte lenta attendendo le avanzate dei padroni di casa. Gli ospiti guadagnano un calcio di rigore al ventiquattresimo quando Volpe viene trattenuto in area. Dal dischetto si presenta Togni che manda la palla in rete nonostante Finardi l'avesse intuita. La partita sembra essersi trasformata in un botta e risposta, troviamo infatti due traverse per parte: una dell'Afforese con Cipriano e una della Lombardia Uno con Ottini.

La risposta dell'Afforese. Nel secondo tempo parte forte l'Afforese che non trova il gol solo per un miracolo di Finardi che manda la palla sulla traversa. La partita si blocca in una fase di equilibrio tra le parti, questo fino al venticinquesimo quando arriva l'euro gol di Lavana: un tiro cross che entra nell'angolino alto dove Buttafuoco non può fare nulla. L'Afforese però continua sugli stessi livelli con cui ha iniziato il secondo tempo e a 4 minuti dalla fine trova il gol del pari di nuovo con il suo capitano dopo un assist di Tricarico in virtù di un calcio d'angolo. L'arbitro concede 5 minuti di recupero e nell'ultimo giro d'orologio gli ospiti vanno vicinissimi alla vittoria che viene però negata da Finardi con un doppio intervento allo scadere. Finisce quindi 2-2 la sfida tra Lombardia Uno e Afforese, tanto spettacolo e tante emozioni.

IL TABELLINO

Lombardia Uno-Afforese 2-2

Reti: 10' Trenti (L), 26' rig. Togni (A), 70' Lavana (L), 86' Togni (A)

Lombardia Uno (4-4-2): Finardi 7, Lavana 6.5, Capellini 6, Bajraktari 6, Davo 6, D'Arcangelo 6, Sutera 6, Bozzini 6.5, Esposito 6 (12' st Valentini 6), Migliarotti 6,5, Trenti 7.

A disp: Prioli, Colombani, Serrara, Covatari. All. Marangoni 6.

Afforese (4-3-1-2): Buttafuoco 6, Castellin 6 (1' st Liguori 6), Marani 6, Togni 7.5, Kaci 6 (12' st Saglibene), Ottini 7 (36' st Tricarico sv), Boggiani 6, Bertazzini 6.5 (29' st Biccari sv), Volpe 6.5, Pironti 6, Cipriano 6,5 (21' st Barbaro 6)

A disp: Spinola, Buson, Regallo. All. Cesarola 6.5

Ammoniti: Capellini, Sutera, Trenti (L), Saglibene (A)

Arbitro: Zucchetti di Legnano 6.5

LE PAGELLE

LOMBARDIA UNO



Finardi 7: Si fa trovare sempre pronto su tutti i tiri dell’Afforese e non ha mai paura di uscire. Da segnalare il miracolo sul tiro di Trenti. Nel finale nega la vittoria all’Afforese con una doppia parata. Grande Gara.

Lavana 6,5: Sovrapposizioni e grande intensità. Trova anche un euro gol su un tiro cross nel secondo tempo.

Capellini 6: Non soffre particolarmente ed è sempre attento su tutti i palloni. In compenso compie un recupero eccezionale su Boggiani sul finire del primo tempo.

Bajraktari 6: Usa il fisico a suo favore e vince molti duelli. Ribatte molti tiri da parte dell’Afforese, un muro.

Davo 6: Primo tempo di grandissima intensità e spinge continuamente sulla fascia. Nel secondo tempo cala un po’, ma tiene la posizione in maniera perfetta.

D’Arcangelo 6: Recupera tantissimi palloni a centrocampo e tante volte si sposta anche sulla fascia, grintoso per tutta la gara.

Sutera 6: gestisce il pallone in maniera perfetta e non si tira indietro da nessun contrasto. Arriva molte volte alla conclusione dimostrandosi ottimo anche in fase offensiva.

Bozzini 6,5: Domina la fascia e si alterna continuamente col suo compagno di corsia tra sovrapposizioni e scambi. Sempre pericoloso.

Esposito 6: Ha molta voglia di fare e cerca sempre i compagni. Va vicinissimo al gol ne primo tempo e si dimostra pericoloso.

Migliarotti 6,5: Gioca a tutto campo. Le azioni più pericolose passano sempre dai sui piedi. I compagni lo cercano, lui si fa trovare. È ovunque.

Trenti 7: Trova il gol del vantaggio e non solo. Lotta, gioca con la squadra e ha gli occhi della tigre. Nonostante il suo spunto da punta, va ad aiutare in difesa quando può.

Valentini 6: Entra e mette peso all’attacco della Lombardia 1. Mette sempre il fisico in ogni duello e si inserisce molto bene per arrivare sulle palle lunghe.

All. Marangoni 6: Prepara bene i suoi ragazza e imposta la gara su un alto livello di intensità. Non hanno mantenuto questo livello per tutti i 90 minuti, ma la stagione è solo all'inizio.

AFFORESE

Buttafuoco 6: Si fa sempre trovare pronto quando viene chiamato in causa. Non può nulla sui due gol ma è una sicurezza fra i pali.

Castellin 6: Mette la grinta giusta che serve sul campo. Non ha paura di nessuno scontro ed è attento in fase difensiva e offensiva.

1' st Liguori: subentra all'inizio del secondo tempo e non delude il mister. Meglio in fase offensiva, entrato lui l'Afforese cambia passo.

Marani 6: Chiude tutto quello che può, gestisce bene il pallone e lotta su tutti i palloni che si trova vicino, senza paura.

Togni 7.5: Partita straordinaria da parte del capitano. Fa doppietta e si dimostra un leader. Mentalmente impressionante, un vero comandante in campo e fuori. Mostruoso.

Kaci 6:Fotocopia dei suoi colleghi della fascia opposta. Attento in entrambe le fasi, soffre un pò ma si dimostra sempre pronto.

Ottini 7: Tutto il gioco passa dai suoi piedi. Visione impressionante, lotta per tutta la gare ed è sempre pericoloso su tutte le palle da fermo. Un maestro.

Boggiani 6: Soffre la partenza iniziale dei padroni di casa ma poi entra sempre di più nella partita. Aiuta i compagni in attacco e rimane in soccorso per i compagni difensivi.

Bertazzi 6,5: Tutti i palloni sono suoi. Recupera tutto ciò che può ed è grazie a lui se l?Afforese riesce a ripartire in contropiede più volte.

Volpe 6,5: Pericolo numero uno. Crea, inventa, scambia: la palla passa sempre dai suoi piedi. Va vicino molte volte al gol senza riuscire in compenso è una sicurezza per i compagni.

Pironti 6: Gioca di sponda e lo fa bene, non ha avute molte occasioni ma è protagonista di quasi tutte le manovre offensive della squadra.

Cipriano 6.5: Gioca di sponda in modo eccezionale come il suo compagno di reparto arrivando più volte vicino al gol. Torna sempre ad aiutare la squadra in difesa quando ce n'è bisogno.

21' st Barbaro 6: Entra e lotta. Mette in campo quella fisicità che mette in difficoltà la difesa della Lombardia Uno.

All.Ceserola 6,5: Prepara la gara in modo perfetto, attendendo la Lombardia Uno per poi ripartire in contropiede. Un netto passo in avanti rispetto alla prima uscita.

LE INTERVISTE

Cesarola (All.Afforese): <<Ho visto bene i ragazzi, oggi penso che ad un certo punto meritavamo di vincere la partita, soprattutto nel finale. Insomma, una buona partita con un risultato un po' stretto per noi.>>

Marangoni (All.Lombardia Uno): <<I ragazzi non hanno giocato male, nel primo tempo meritavamo di più perché abbiamo lascato molte occasioni. Bisogna continuare a lavorare, ma la squadra è in forma.>>