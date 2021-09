Giovanili, ecco i nostri pronostici: trittico Alcione-Lombardia Uno-Sarnico in Under 17, l'Enotria detta legge in Under 15 con gli orange di Tonani e la Virtus di Cavalli

Credevate ce ne fossimo dimenticati? tutt'altro. Manca solamente una settimana al semaforo verde ma eccoci qui con i nostri pronostici. Dopo le griglie di partenza della scorsa settimana, per quanto riguarda le due categoria Élite è tempo, appunto, di pronostici. Sul giornale in edicola lunedì 27 settembre due pagine interamente dedicate alle nostre previsioni sul campionato che verrà: analisi dettagliate girone per girone, con l'ormai celeberrima tabella dei punti presente come non mai. Ve lo anticipiamo: ci siamo sbilanciati molto. L'abbiamo ripetuto più volte e lo facciamo ancora: i nostri pronostici non sono altro che un modo goliardico di approcciare alla stagione. Nessuna si deve sentire offeso o preso di mira per due ragioni principali: la prima riguarda la storia di Sprint e Sport, nella quale pochissime volte ci abbiamo visto lungo; la seconda è la possibilità che simpaticamente ci sentiamo di darvi di venire in via Barnaba Oriani 1, ad aprile e con il nostro giornale in mano, a ricordarci che abbiamo sbagliato. Tutto lecito. Passando ai pronostici, qualche piccolo spoiler oltre al titolo è doveroso: per l'Under 17 immaginiamo un dominio dell'Alcione nel girone A, del Lombardia Uno nel B e dell'Uesse Sarnico nel C. Situazione simile all'Under 17 nel girone A riservato ai classe 2007, con Tonani che non può non partire in pole position. L'Enotria sembrerebbe la più attrezzata nel B, mentre nel C il fattore Cavalli potrebbe fare grande la Virtus. Questo e molto altro in due pagine dedicate completamente alle due Élite.

Spazio anche alle ormai celebri griglie di partenza. Questa settimana è toccato all'Under 15 e all'Under 17 Regionali: abbiamo individuato 24 squadre (più altre quattro) che si giocheranno - tra Allievi e Giovanissimi - il grande salto in Élite. Non mancherà la solita pagina di approfondimenti: in cover ci sarà un'analisi sui tecnici che si apprestano ad affrontare la terza stagione in Élite, mentre non mancherà anche il focus su Pavoniana e Pozzuolo visto che entrambe le squadre hanno cambiato la guida tecnica dell'Under 15. Proseguono anche gli ultimi test match: in campo nella giornata di domenica l'Ausonia di Di Benedetto contro la Rhodense e la Masseroni di Piccirillo contro la Calva. Il tutto, ovviamente, nelle 5 pagine dedicate ai regionali.

