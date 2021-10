Giovanili, ripartenza col botto: en plein per l'Alcione, Inchingolo e Pellegrino fanno sorridere Ferraioli e Gazzola si coccola Oliva

L'abbiamo aspettato, sognato, a tratti osannato ed ora finalmente è arrivato: lo start dei campionati giovanili regionale è finalmente realtà. Lo scorso weekend sono andate in scena 158 partite dall'Under 18 all'Under 15, passando per le due Élite e l'Under 16: Sprint e Sport come sempre non è mancato, in più ritorna in edicola per il calcio giocato giovanile regionale con una veste tutta nuova. Ci trovate in edicola da lunedì 4 ottobre e sui nostri store digitali: un numero da non perdere per una ripartenza che ha tutto per essere quella definitiva. Riparte il calcio giovanile, riparte Sprint e Sport: un giornale rinnovato, intenso, pieno di lavoro alle spalle, molto ambizioso e con un carattere pazzesco. Un po' come racconta la nostra storia. Bando alle ciance, il bello viene ora e per i prossimi mesi. Sedici pagine interamente dedicate ai regionali: non mancano partite seguite, tabellini, statistiche, classifiche, approfondimenti, inchieste e news. Il tutto unito ad una serie di importanti novità. Scopriamo quali.

Élite. Sei pagine interamente dedicate alle due categorie fiore all'occhiello delle giovanili regionali. Tutte nuove, grafica rinnovata, ricche di contenuti e pensate in tutto e per tutto ad un pubblico smart e 2.0. Lo spazio agli approfondimenti di certo non manca: dal ricordo di Gnutti e Terzi dello Scudetto 2019 dell'Olginatese ad Alessandro Tonani dell'Alcione, passando per Ilario Di Nicola e molti altri che avrete modo di scoprire sul giornale. Spazio poi alle partite viste sul campo: questa settimana saranno ben sette, delle quali cinque in Under 17 e due in Under 15. C'è poi anche una novità assoluta: la top 11 di giornata, gli "Under" in vetrina, la polemica e il gesto tecnico. Un'analisi dettagliata giocatore per giocatore, con tanto di fotografia e racconto del weekend che gli ha permesso di entrare in questa speciale formazione. Chi avremo scelto questa settimana? Non vi resta che scoprirlo. Sempre presenti poi tabellini, statistiche, classifica marcatori e chi più ne ha più ne metta: il tutto a portata di smartphone. Meglio di così?

Dall'Under 18 all'Under 15. Dieci pagine per quattro categorie, seguite da vicino come non mai da Sprint e Sport. Anche qui, grande spazio agli approfondimenti ma soprattutto alle top 11: una classica per girone per analizzare al meglio la giornata di campo. Questa settimana non sono mancate poi le inchieste, con il dibattito sempre più attuale per avere l'Élite anche in Under 16, e gli approfondimenti: dal cuore dei classe 2005 dell'Ausonia alla storia di Diaferio, passando per un giovane gira-mondo che si è accasato al Lombardia Uno di Massimo Innamorato. Sotto la nostra lente d'ingrandimento anche l'Under 18, con la neonata categoria che ha già dato spettacolo nella prima giornata. Le partite seguite qui sono dodici: dal big match Masseroni-Alcione alla gara tra Brianza Olginatese e Varedo. In poche parole, un menù ricco per tutti i palati.

