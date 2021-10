Carta, carta, carta. Per chi non lo avesse ancora capito l'edizione cartacea è e resterà sempre il nostro punto di riferimento

Questa settimana, per questione di spazio, non troverete le tradizionali pagina 2 e 3 in cui spieghiamo dettagliatamente la grande novità che abbiamo introdotto nella versione cartacea che, per essere chiari, resta centrale nella nostra politica editoriale. Le nuove tecnologie però avanzano e noi non possiamo rimanerne incuranti, ecco perché crediamo che il binomio Carta+App debbano andare di pari passo. Una risposta anche per quella edicolante di Lecco che questa settimana ha chiamato dicendo che stiamo solo spingendo l'abbonamento digitale. Ovviamente colpa nostra. Se non siamo riusciti a farci capire che tutti gli investimenti sono stati fatti per potenziare l'edizione cartacea non può che essere colpa nostra e quindi ci torniamo per sommi capi.

Cosa dobbiamo fare dopo aver acquistato il giornale di carta in edicola? Cosa devo fare per sfruttare al massimo tutti i contenuti?

Bisogna avere la nostra applicazione. È gratuita, va scaricata da Google Play (per i dispositivi Android) oppure da Apple Store per i dispositivi iOS. Una volta scaricata bisogna fare la registrazione che è anch’essa gratuita. Quindi NON dopo essersi abbonati all'edicola digitale che quella ha dinamiche tutte sue, bensì dopo aver acquistato il giornale dal proprio edicolante di fiducia.

E qualcuno, sfogliando appunto il giornale si domanderà del perché non trovo più alcuni tabellini di alcune partite come ad esempio quelle dei campionati regionali?

La risposta è molto semplice. I tabellini ci sono ma se li stampiamo occupano un sacco di spazio e sono "morti". Uno legge il nome e la cosa finisce lì. Se invece aprite la nostra applicazione e inquadrate il Qr Code troverete i tabellini dinamici. Ogni nome è cliccabile con il vostro dito e automaticamente vi compariranno un sacco di informazioni in più sul calciatore: presenze, gol, eccetera. Su carta non si può fare. Idem per le statistiche di squadra. Idem per le partite seguite.

Perché mi devo registrare per poter accedere al lettore che si trova sulla vostra applicazione?

Perché in questo modo il sistema è in grado di farvi diventare Utente Premium e lo rimarrete fino alla mezzanotte di domenica. In questo modo avrete accesso a tutti i contenuti premium e anche alle partite che seguiremo la settimana successiva. Avete quindi più di quello che state acquistando.