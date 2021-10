Giovanili Regionali: tutte le partite seguite del weekend

Sesta giornata di campionato regionale con tanti, tantissimi scontri diretti e una novità sulle pagine del nostre giornale. A pagina 28 infatti troverete la Nazionale della Settimana di tutti i regionali. Una top 11 con pagelle in cui troverete i migliori talenti del weekend in un'unica formazione.

Under 17 pag. 29-31: tris del Borgovercelli contro l'Alicese, ottimo Ticino che supera per 2-1 il difficile test con la Biellese, pari show a Mondovì: tra Monregale e Saluzzo finisce 3-3, ottovolante Vanchiglia in casa di un Pozzomaina in piena emergenza, la Cbs di Renzi frena il Chieri, tra i due giganti finisce 2-2.

Under 16 pag. 32-34: Colpo Ticino in casa della Sparta Novara, Nocilla proietta il Caselle alla vittoria sullo Spazio Talent, il Chieri segue la sua Guida e supera di misura il Derthona, un eurogol di Esposito salva l'Alpignano da un Nichelino arrembante che cede solo all'ultimo, il Lucento vince il big match con la Cbs, non si feriscono Chisola e Vanchiglia che pareggiano 3-3 al termine di una partita spettacolare.

Under 15 pag. 35-37: Succede di tutto in Accademia Pertusa-Cbs. Partitone che si sblocca con le 3 reti siglate dalla formazione di casa, che poi si fa raggiungere nella ripresa dai rossoneri, spiccano le doppiette segnate da Riccardo Melloni e Niccolò Aimetti. 3 punti che pesano come un macigno per l'Alpignano, la doppietta di Jacopo Finetti e il gol di Gabriele Zanon valgono la vittoria e seguente sorpasso sugli avversari e il secondo posto a sole due distanze dalla capolista. Vittoria meritata per il Lucento Sandro Ursoleo, scontro diretto portato a casa senza subire reti e grazie ai gol di Alessio Esposito e Natan Amuzu. Lucento che si piazza a meno 3 punti dal Mirafiori in vetta. Goleada del Chisola che dilaga tra primo e secondo tempo. I ragazzi di Fabio Moschini ne fanno sei e in classifica volano a punteggio pieno con 18 punti. Primo punto per l’Ivrea Banchette grazie alla rete di Redolfi Erik, da segnalare il rigore parato da De Soghe al minuto 28’ del secondo tempo.

Under 14 pag. 38-40: Il Collegno Paradiso porta a casa la terza vittoria consecutiva contro il Vanchiglia grazie alla scoppiettante tripletta di Zmoshu. Nel big match del girone b, il Gassino piega il Quincitava con la doppietta di uno strepitoso Ietto. In Under 14 b una super Pro Collegno reagisce allo svantaggio iniziale targato Mercurio e porta a casa i primi tre punti con la doppietta di un super Giuliani.

LE PARTITE SEGUITE

UNDER 17

BORGOVERCELLI-ALICESE ORIZZONTI

RG TICINO-BIELLESE

POZZOMAINA-VANCHIGLIA

MONREGALE-SALUZZO

CBS-CHIERI

UNDER 16

SPARTA NOVARA-RG TICINO

CASELLE-SPAZIO TALENT SOCCER

NICHELINO HESPERIA-ALPIGNANO

LUCENTO-CBS

CHISOLA-VANCHIGLIA

CHIERI-SG DERTHONA

UNDER 15

IVREA BANCHETTE-QUINCITAVA

LUCENTO-ORBASSANO

BRUINESE-ALPIGNANO

CHISOLA-CHERASCHESE

ACCADEMIA PERTUSA-CBS

UNDER 14

GASSINO-QUINCITAVA

COLLEGNO-VANCHIGLIA

PEDONA-SAVIGLIANESE

UNDER 14B

PRO COLLEGNO-SAN GIACOMO CHIERI