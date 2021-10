Giovanili: il muro difensivo del Vedano ha un nome ed è Stefano Silvestri, Murabito fa volare il Rozzano Under 14

Si continua a giocare a stretto giro in Lombardia, con il terzo blocco di partite nel giro di una settimana. Una settimana in cui, in realtà, il calcio non si è mai fermato, visto l'inframezzo settimanale in cui sono scese in campo le squadre che erano state costrette a restar ferme per via della nota mancanza di arbitri. Toccherà abituarsi a questo ritmo, perché i rinvii e gli spostamenti continueranno come minimo fino alla fine del girone d'andata. Prima di lasciar spazio agli approfondimenti presenti sulle pagine del giornale, si ricorda che in fondo all'articolo ci sono tutte le partite che abbiamo coperto sui campi o con i nostri redazionali e che tutte le classifiche aggiornate sono presenti sull'app gratuita di Sprint & Sport.

Iniziano a farsi via via sempre più nitidi i livelli di forza in Under 19, o almeno ci sono quattro squadre, una per girone che si stanno confermando al vertice della classifica. In pagina l'approfondimento su Casorate, Pero, Orpas e Franco Scarioni e le loro statistiche varie in questo inizio di campionato perfetto. La situazione in Under 18, invece, è più fluida visto che nessuna formazione è riuscita ad affermarsi con continuità. Continua l'alternanza in campo fra Under 17 e 16, con quest'ultima che ha disputato nel corso del fine settimana la quarta giornata di campionato. Mentre lo speciale se lo prende una vecchia conoscenza del calcio milanese come Alfredo Carameli. L'ex allenatore di Orpas e Cimiano ha le valigie pronte: destinazione Mosca all'Olympique Village 80. Un misto fra storie di portieri e racconti di bomber quella del 2007 Cedric Puccetti, attaccante rivelazione dell'Under 15 del Leone XIII che in sei giorni ha firmato due triplette trascinando la sua squadra al secondo posto. L'ex portiere da questa estate ha cambiato ruolo e le cose stanno andando molto bene. Spazio ad altre due punte da gol facile come Francesco Monaco e Luca Murabito, rispettivamente appartenenti alle formazioni Under 14 di Olympique Milano e del Rozzano.

È, com'è giusto che sia, d'esempio il gesto di Luca Allievi in Under 19, capitano del Molinello che la scorsa settimana ha sostanzialmente rinunciato a segnare un gol decisamente facile per metter palla fuori dal campo e permettere allo staff della squadra avversaria di intervenire in soccorso di un difensore che aveva preso una pallonata: il tecnico Corrado Tonin parla della scelta all'insegna del fair play del suo capitano. Sempre in Under 19, dopo il primo esonero, arriva conseguentemente il primo nuovo esordio, nello specifico di Filippo Liuzzo sulla panchina del Città di Brugherio, con il club che si augura di assistere il prima possibile al cambio di rotta desiderato. In Under 17, Filippo Riva, allenatore della Nuova Usmate, ci racconta di come la vittoria contro la Cosov sia da considerare il punto di (ri)partenza della stagione della sua squadra, con l'obiettivo collettivo di recuperare i punti persi e quello personale di formare al meglio i ragazzi per un papabile futuro in Juniores Provinciale. Il protagonista dell'approfondimento di Under 16 è invece Stefano Silvestri, difensore centrale del Vedano, carico per la nuova stagione e determinato a fare una sola cosa: migliorarsi per poter dare il suo apporto alla squadra, così da calcare palcoscenici sempre più importanti e, in una sorta di effetto concatenato, tornare a migliorarsi. Chi già è protagonista in scenari notevoli è il "piccolo" Geremy Ayovi, talento classe 2007 che ormai è una risorsa su cui la squadra 2006 dell'All Soccer di Davide Rossetti può contare a pieno titolo, tant'è che nei recuperi infrasettimanale l'esterno d'attacco ha messo a segno una tripletta giocando con i più grandi. Fanalino di coda, ma non per importanza, anzi, è il Bovisio Masciago, con il tecnico dell'Under 14 Christian Greco che si racconta e racconta l'ambiente societario, dalle ambizioni al rapporto con i ragazzi, passando per l'importante partnership con il Genoa.

Nella pagina dell'Under 19 spazio dedicato a Giovanni Tamborini, quest'anno guida tecnica dell'Union Oratori Castellanza. L'allenatore ha ben 35 anni di carriera alle spalle e per questa stagione ha scelto i gialloblù per abbinare la sua passione per il calcio a quella di educatore. Desiderio di maturità per l'Under 17 dell'Arconatese: il tecnico Giovanni Spaltro parla dell'avvio della sua squadra imbattuta dopo tre partite dove ha collezionato due vittorie e un pareggio nell'ultimo turno di campionato. I 2006 del San Giorgio sono una macchina macina punti. Tre su tre per loro e il tecnico Andrea Ferroni parla dei punti di forza e di ciò che la sua squadra può fare per migliorarsi ulteriormente. Faro della compagine è Davide Gambale, centrocampista che indossa la fascia di capitano. È un cantiere il Parabiago Under 15 di Pasquale Olivieri: la partenza non è stata delle migliori, ma l'allenatore sa di poter contare sul tandem difensivo formato da Malvicini e Crespi e sull'estremo difensore Amoruso. In Under 14 Federico Schirru ha colto al volo l'opportunità di allenare il Club Milano per rimettersi in gioco e porre le basi per un futuro roseo a livello di collettivo e personale.

È la Cenerentola del Girone B il Coarezza in Under 19: in un raggruppamento che ai nastri di partenza vedeva Calcio Bosto e Marnate Gorla pronte a recitare la parte di leoni per il titolo, la squadra di Roberto Cerri ha in parte stupito tutti con il buon avvio che li vede ancora imbattuti dopo la quinta giornata di campionato, turno nel quale tra l'altro ha superato il San Luigi Ac. Visconti per 7-1. Ammette le proprie colpe il signor Mammì, arbitro della partita tra Città di Varese e Vergiatese di Under 17. Il fischietto ha fatto mea culpa e la gara dovrà essere disputata nuovamente. Inoltre, scelto l'allenatore della Rappresentativa Under 15 in attesa di scoprire le date dei raduni e gli altri allenatori incaricati. Vuol fare un campionato di vertice Ernesto Sommaruga del Calcio Bosto Under 15, attualmente capolista con 10 punti dopo quattro giornate: il tecnico parla delle qualità dei suoi ragazzi

