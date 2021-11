Giovanili: freddezza dagli undici metri per Spina, portiere col vizio del gol della Triestina 1946; ha preso in pochissimo tempo le redini dell'AC Leon Massimo Valioni, motore del centrocampo

Gol, emozioni ed episodi da raccontare e scoprire nel weekend di calcio giocato nei campionati provinciali. Iniziano a delinearsi le prime gerarchie ma c'è sempre e comunque spazio per alcune sorprese: i campi come sempre danno adito a scenari impronosticabili e i giovani protagonisti anche questo fine settimana hanno dato il massimo. Come al solito, sull'app di Sprint&Sport risultati, marcatori, classifiche e statistiche aggiornate.

MILANO

Brutto episodio in Under 19 con Real Trezzano-Virtus Abbiatense sospesa a pochi minuti dalla fine per un'aggressione fisica ai danni dell'arbitro dell'incontro, Stefano Francesco Pez della sezione di Milano che è stato colpito da un giocatore ospite alla schiena da una ginocchiata. Nell'approfondimento in pagina troverete anche le dichiarazione, che contrastano con la versione del direttore di gara, da parte della società Virtus Abbiatense. Tornando al calcio giocato a fare la voce sempre più grossa in Under 17 è la Calvairate con il solito Tommaso Mannarà, che come un'araba fenice è risorto dopo due stagioni difficili ora è il vero trascinatore della squadra di Gabriele Caruana. Storia insolita, ma quanto mai affascinante in Under 15 con protagonista un portiere goleador. Si tratta di Lorenzo Spina, giovanissimo estremo difensore della Triestina 1946 che è diventato rigorista della squadra dopo che i suoi compagni attaccanti non erano stati impeccabili dal dischetto. Concludiamo con tre pagine dedicate all'Under 14 con in primo piano la storia tutta bianconera dell'esterno Alessandro Bonelli del J.Cusano, del colosso difensivo dell'Alcione Nicolò Holovko e infine del baluardo difensivo del Segrate, Giacomo Brucato.

MONZA

Marco Buoncristiano, bomber dell'Argentia Under 18, è abituato a gonfiare la rete e farsi abbracciare dai compagni, ma con grande maturità calcistica e di uomo di questa questo non gli basta più e adesso vorrebbe, un po' come Lukaku, entrare più nel vivo del gioco e riuscire a mandare in rete i suoi compagni. Sulla stessa pagina, il nuovo organigramma del Nuova Frontiera, che ha visto dei passaggi di consegne in Presidenza e per il ruolo di Direttore Sportivo. Massimo Valioni è il regista dell'AC Leon Under 17, che dopo l'esperienza alla Virtus Ciserano Bergamo ha deciso di cambiare aria e la nuova avventura nella squadra di Vimercate lo sta premiando a livello di qualità nelle sue prove. Il percorso è lungo, ma chi ben comincia è a metà dell'opera. In Under 16 a rubare la scena è Marco Penati, estremo difensore del Biassono che ha dichiarato di ispirarsi a Manuel Neuer e, più in generale, al modello tedesco, in cui i portieri sono estremamente partecipi dell'azione e sono praticamente dei registi bassi: il diretto interessato si racconta e spiega come i consigli del suo tecnico Luca Viscardi lo stiano aiutando. Ha a che fare con i Giovanissimi Under 15 ma è giovane anche Massimo Varisco, tecnico del Trezzo che cerca di coniugare il suo acume tattico - maturato con le già numerose esperienze in panchina - con un focus importante sulla forza del gruppo e sull'amore per lo sport che i suoi ragazzi si ritrovano a praticare tutte le settimane e tutti insieme. Infine, in Under 14 la scena è dedicata a Mazil Bilal, giocatore dal talento cristallino della Gerardiana, che è in grado di segnare e di far segnare i suoi compagni: dopo un breve periodo lontano dai campi è ora tornato a disposizione della squadra e ha subito iniziato a deliziare tutti quanti con le sue giocate.

LEGNANO

In Under 19 il tecnico Casnaghi del Mazzo non si nasconde e parla del ruolo da favorita della sua squadra. La formazione ha collezionato cinque vittorie in altrettante partite e guida il Girone C. L'unica antagonista che ha mantenuto il passo perfetto è la Lainatese. Milani trova spazio nella pagina di Under 17. La guida dell'Accademia BMV rivela la sua vittoria più grande: far ritornare a giocare i propri ragazzi. Girone di ferro per l'Accademia Bustese guidata da Simone Locatelli in Under 16. Il giovane condottiero dà ampio merito al proprio staff formato da «professionisti unici». Renzo Mageri del Villa Cortese si racconta sulla pagina dell'Under 15. Chiude la delegazione legnanese l'Under 14, con un approfondimento dedicato ai Soccer Boys, raccontati dal loro tecnico Andrea Conti.

VARESE

È pronto a nuove sfide Magistri, vero e proprio esperto di settore giovanile: dopo decenni tra campo e scrivania, l'uomo passa la prima stagione da spettatore ma è pronto, come racconta sulla pagina di Under 19, a rimettersi in gioco. Si basa sul passaparola e sulla voglia di partecipare il gruppo iscritto al campionato Under 17 del Biandronno: Jonson Marruso parla del lavoro suo e del suo staff per mettere insieme la squadra che inizia a togliersi le prime soddisfazioni. Il patentino UEFA B come nuovo e ambizioso traguardo di Marchesi, tecnico del Valceresio Under 14, protagonista di un avvio di stagione sulla carta difficile ma che vede comunque la compagine a punteggio pieno, a testimonianza dell'ottimo lavoro dell'allenatore.