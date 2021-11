Giovanili: Alessio Assi, torre e perno del Don Bosco; fa bene ovunque lo si metta in campo Lorenzo Gonzati, camaleonte del PalaUno

Primo weekend di novembre all'insegna del calcio giovanile in Lombardia. Come al solito, le squadre sono scese in campo per confermare o ribaltare i pronostici e nel mentre le gerarchie delle classifiche si delineano in maniera sempre più marcata. L'invito, dunque, è sempre lo stesso: scaricare l'app di Sprint&Sport per restare sempre aggiornati su risultati, marcatori, classifiche e statistiche di ogni genere.

MILANO

L'Under 19 è scesa in campo per la settima giornata di campionato che ne Girone A ha rappresentato il rallentamento della capolista Casorate, fermata sullo 0-0 dall'Aprile 81, mentre Pero, Orpas e Franco Scarioni procedono la loro marcia da capofila. Cambio della guardia, invece, in Under 19 con il La Spezia che si fa rimontare dal Senna Gloria del vice capitano e numero 10, Matteo Veronesi, protagonista dell'intervista presente in pagina e autentico valore aggiunto in questo avvio per la formazione di Campagnoli. Da un ragazzo con il 10 sulle spalle a uno che indossa il 9 e gli rende giustizia come meglio non poteva: Federico Bertaggia, capocannoniere del Girone H di Under 16 con 12 gol in sei partite. Doppia cifra, ma solo nelle ultime due gare disputate, anche per Lorenzo Gonzati, attaccante e anche difensore centrale del PalaUno. Veniamo alle ormai consuete tre pagine dedicate all'Under 14 con due interviste a due bandiere, rispettivamente di Vighignolo e Masseroni, come Jacopo Renzulli e Luca Zirilli. Chiude il trittico Andrea Bovi, attaccante della Lombardina. In più un'interessante intervista al Presidente dell'Olympique Milano, Mauro Pezzulla, e al suo Direttore Tecnico Thomas Massa, che spiegano, tra gli altri argomenti, la collaborazione con l'Aldini nata questa estate.

MONZA

Alessio Assi è la punta del Don Bosco e la squadra di Cesano Maderno sa perfettamente di potersi affidare totalmente all'attaccante, tant'è che il sistema di gioco è basato in maniera importante sulle sue giocate di sponda e sul suo spirito di sacrificio. Non è un attaccante ma ha il vizio del gol William Amelio, difensore dell'Under 17 della Speranza Agrate che sta abituando i compagni di squadra, l'allenatore e in generale tutti quelli che seguono la categoria a vedere il suo nome nel tabellino marcatori a fine gara, risultando così determinante ai fini del risultato. Sta portando a compimento nel migliore dei modi la propria metamorfosi tattica Marco Tagliabue, ex centrocampista del Verano Carate Under 16 che ora gioca in difesa e sfrutta doppiamente le sue qualità di incontrista e di regista, per dare una lettura incredibilmente moderna ed efficace al ruolo che il tecnico Sante Ceglia gli ha cucito addosso. In Under 15 il tecnico Misani può contare su Yuri Cesati, esterno jolly della Vibe Ronchese che si sta rendendo protagonista di un avvio di stagione di tutto rispetto, all'insegna dei gol segnati ma anche e soprattutto della qualità messa al servizio dei compagni di squadra, costantemente mandati in porta dall'esterno. Interessante e singolare la storia di Luca Malandrino, allenatore della prima squadra dell'All Soccer che da quest'anno segue anche i 2008 dell'Under 14: l'obiettivo del tecnico è quello di trasmettere i giusti insegnamenti ai più piccoli, dal punto di vista sportivo e dal punto di vista didattico, così da formare nel migliore dei modi i giocatori del club del futuro.

LEGNANO

Gianluca Bonomo, vecchio cuore OSL Garbagnate, ha scelto la sua vecchia società per intraprendere nel 2018 la carriera da allenatore e ora è alla guida della neonata Under 18. L'ex calciatore del club di Garbagnate nelle categorie Allievi e Juniores si è reso protagonista di un ottimo inizio di stagione fatto di dieci punti in cinque partite. Non c'è altro appellativo che miracoloso per descrivere il Sedriano Under 17 del tecnico Alfonso Rivolta: l'allenatore con un passato di 28 anni a Vittuone spiega come la sua rosa sia stata rifondata poco prima dell'inizio dei campionati. In Under 16 l'Airoldi può contare sul suo Gordon Ramsay: il tecnico Danilo Gordon guida la sorpresa del girone D che è attualmente seconda in classifica. Emanuele Franchetto, assieme ai due collaboratori Ettore Lessona e Luca Marella, ha reso la Boffalorese una compagine che può dar del filo da torcere a tutte le avversarie in Under 15. Saverio Bottalico è il protagonista dell'approfondimento di Under 14: il responsabile del settore giovanile dell'Universal Solaro spiega nei minimi dettagli il modus operandi del club che può contare su due punte di diamante come Donato Zaminga e Pietro Calderone.

VARESE

La corazzata Marnate Gorla Under 19 di Alessandro Tosi punta senza paura alla promozione nei Regionali. La carta vincente per il momento è il numero di giocatori mandati a segno in questo inizio di stagione. Si ritira nella stessa categoria l'Aurora Induno: andiamo a capire il perché. In Under 16 Stefano Pedrazzi, proprio come la sua squadra, non perde un colpo e racconta il suo France Sport. La Cedratese Under 14 unica compagine del girone a non aver ancora concesso una rete agli avversari: merito senza ombra di dubbio del lavoro portato avanti dal tecnico Vittorio Praderio e del suo amico di lunga data Gianluigi Daniele.

