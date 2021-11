Giovanili, aria di derby: Rossi trascina l'Enotria, Merlo fa grande l'Accademia Inter di Bergomi, Mastroianni si traveste da Brignoli e riprende l'Aldini

Siamo al settimo cielo. Si è conclusa da poche ore proprio la giornata di campionato: alcune sorprese, diversi derby, tante goleade, risultati incerti fino al novantesimo e chi più ne ha più ne metta. Parlando di numeri, si sono giocate un totale di 154 partite mentre sono stati "solamente" cinque i rinvii, tutti dettati dalle condizioni atmosferiche avverse. Veniamo poi al giornale: sono sedici le pagine dedicate a alle categorie che seguiamo: dall'Under 17 Élite all'Under 18, passando per le due Under 15 (Élite e Regionale) e l'Under 16.

Visti i messaggi e le mail che tuttora ci arrivano ci tocca ribadirlo ancora per un po': non mancano né i tabellini, né le statistiche, né tantomeno tutto ciò che siete stati abituati ad avere sul cartaceo: dalle partite seguite ai tabellini completi, passando - appunto - statistiche, classifiche, approfondimenti, inchieste, news e top 11. Il tutto unito alle schede personali dei calciatori, consultabili direttamente dalla nostra applicazione: servizio riservato agli abbonati e agli acquirenti del giornale - cartaceo o digitale che sia - che scannerizzeranno (tramite il lettore della nostra applicazione gratuita) il qr-code sul giornale. E non è finita qui. Diventando utenti premium (basta, come detto, scannerizzare un qualsiasi qr-code del nostro giornale) avrete accesso alle nostre rubriche esclusive, oltre che a tutti i pezzi a pagamento che pubblicheremo durante la settimana.

Élite. Serve ribadirlo? Le pagine sono sei - equamente divise tra Under 17 e Under 15 - e tutte ricche di tempi come non mai. Dalle interviste alle partite viste, passando per gli approfondimenti, le analisi e le inchieste: un menù ricco come al solito, la cui portata principale è rappresentata dall'ormai consueto top 11. Meglio di così? Per non dimenticare poi le nostre rubriche settimanali, che potrete consultare solamente sulla nostra applicazione (o anche dal sito, se abbonati e loggati) dopo aver scannerizzato un qualsiasi qr-code del giornale ed essere dunque diventati utenti premium.

CLICCA SULLA PARTITA PER LEGGERE LA CRONACA

MASSERONI-ACCADEMIA INTER UNDER 17 ÉLITE

BRIANZA OLGINATESE-CIMIANO UNDER 17 ÉLITE

CILIVERGHE-TREVIGLIESE UNDER 17 ÉLITE

ALDINI-ACCADEMIA INTER UNDER 15 ÉLITE

CIMIANO-ENOTRIA UNDER 15 ÉLITE

VIRTUS CISERANO BERGAMO-UESSE SARNICO UNDER 15 ÉLITE

Dall'Under 18 all'Under 15. Dieci pagine per quattro categorie, seguite da vicino come non mai da Sprint e Sport. Anche qui, grande spazio agli approfondimenti ma soprattutto alle top 11: una classica per girone per analizzare al meglio la giornata di campo. Questa settimana non sono mancate poi le storie, le interviste, i racconti e gli approfondimenti. Le partite che abbiamo seguito sono in totale 14: in poche parole, un menù ricco come al solito.

CLICCA SULLA PARTITA PER LEGGERE LA CRONACA

VISCONTINI-ROZZANO UNDER 18

CELLATICA-GHEDI UNDER 17

BULGARO-ROVAGNATE UNDER 17

ASSAGO-ROZZANO UNDER 17

SEGRATE-AUSONIA UNDER 17

BRIANZA OLGINATESE-CASATESE UNDER 16

SEGURO-VOGHERESE UNDER 16

FOLGORE CARATESE-LOMBARDIA UNO UNDER 16

VIS NOVA-ACCADEMIA INTER UNDER 16

AUSONIA-CIMIANO UNDER 16

CEDRATESE-SEDRIANO UNDER 15

VERTOVESE-VILLA UNDER 15

POZZUOLO-CALVAIRATE UNDER 15

PAVONIANA-VEROLESE UNDER 15