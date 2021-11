Giovanili, il ritorno del nostro Pallone d'Oro per i migliori di ogni categoria; Nazzari è il capitano difensore con il vizio del gol in maglia Atletico CVS

Torna il sondaggio dorato più seguito di Sprint&Sport: da questa settimana, infatti, i giocatori dei settori giovanili delle squadre provinciali potranno nuovamente ambire al Pallone d'Oro. Le regole sono semplici: 10 punti assegnati da una Giuria Tecnica ai tre migliori di giornata di ogni categoria, più 30 punti bonus per chi ha veramente fatto bene davanti ai nostri occhi nelle partite seguite dai campi. Nel giornale, inoltre, sarà presente il coupon per votare i propri candidati al premio.

MILANO

Continua a correre l'Orpas Under 19 del tecnico Stefano Capellupo: i biancoverdi guidati dal capitano e bandiera Matteo De Marco conducono il Girone C. Scopriamo insieme al centrocampista 2002 quali sono le armi vincenti della squadra che ambisce a duellare con compagini di livello come Masseroni e Schiaffino. Collega di reparto è Marco Maccari, giocatore del Barona Sporting che al suo secondo anno con la maglia biancorossa vuole confermare quanto di buono già fatto, anche grazie al grande lavoro e all'esperienza del proprio tecnico Marco Bosetti. Se la difesa è il miglior attacco, le punte dell'Atletico CVS possono stare tranquille, perché a difendere la propria porta c'è il capitano e difensore centrale Christian Nazzari. In gol contro il Lacchiarella, il giovane 2007 è l'assoluto leader del pacchetto arretrato della formazione di Luca Perego, capace di non subire gol nelle cinque partite finora disputate. In Under 14 protagonisti dei due approfondimenti sono due ragazzi con il gol nel sangue come Achille Oruga del Cob 91 e Matthew Fusan Chon. Le due stelline hanno polarizzato le attenzioni sulle proprie squadre, che stanno vivendo un momento totalmente opposto. Chiudiamo con la storia di un derby in famiglia: papà contro figlio, chi avrà avuto la meglio nella sfida tra Milano F.A. e Five to Seven. Parlando di derby, sabato si è disputata anche la stracittadina di Bresso. In fondo all'articolo il link per scoprire com'è andata a finire.

MONZA

Mbacke Fall è l'elemento più interessante del Real Cinisello: tra frizioni dovute al suo comportamento e il suo saper essere assolutamente decisivo, il "bad boy" rossoblù nell'ultimo turno di Under 19 ha saputo spaccare la partita anche subentrando a gara in corso, confermando le sue qualità. Continua il sodalizio tra la punta Alessio Iappanese e il tecnico Davide Tomasello: i due erano stati già insieme al San Fruttuoso e continuano a lavorare insieme con la maglia della Pro Lissone Under 17. Giocatore e tecnico si raccontano. Il Muggiò dagli undici metri può contare su Luca Rossi, specialista che arriva direttamente dalla linea di difesa: il giocatore, al primo anno con i gialloblù, è anche per la prima volta in carriera il rigorista designato. «Il mister si fida di me e sono contento di avere questa responsabilità» ha dichiarato il 2006. La Base 96 in panchina per questa stagione si è affidata a Stefano Rinaldi: il tecnico ha parlato del suo modo di intendere il gruppo squadra e di come tramite l'entusiasmo e l'adrenalina riesce a sopperire ad alcune mancanze. De Zerbi il suo punto di riferimento per l'assetto tattico, Allegri quello per l'importanza che dà alla gavetta. L'Under 14 della Concorezzese ha trovato il suo giovane bomber in Edoardo Zoia, numero nove rapace d'area e dal bagaglio tecnico completo: il suo allenatore Edoardo Moneta spiega l'importanza del piccolo attaccante per tutta la squadra.

LEGNANO

Andrea Aldizio del Legnarello Under 19 vuole seguire le orme dei suoi idoli difensivi nerazzurri Stefan De Vrij e Milan Skriniar: il connubio perfetto tra grinta e tecnica. Proprio come l'olandese, il difensore alla corte di Mecca ha una certa dimestichezza con il gonfiare la rete. L'Amor Sportiva è la squadra al centro dell'approfondimento di Under 17 ed è forse la compagine più in forma del campionato, visto il ruolino di marcia che recita quattro vittorie su quattro. Ne parla l'allenatore Roberto Velli. L'Oratorio San Francesco Under 16 può contare sul talento di Lorenzo Pensato, estremo difensore titolare e di livello capace anche di impostare la manovra dal basso come conferma il tecnico Massimo Monzani. La Real Vanzaghese Under 15 si affida a un tridente di tutto rispetto formato da Macchi, Ferrari e Patella, che in totale hanno siglato trentadue reti sulle quarantotto messe a segno dalla squadra nelle sette partite disputate e tutte vinte. Il big match di Under 14 tra Accademia Inveruno e Boffalorese se lo aggiudicano i gialloblù, che continuano a macinare a punti e ora guardano tutti dall'alto nonostante abbiamo giocato una partita in meno. L'allenatore vincente Olivadoti esprime tutta la sua soddisfazione.

VARESE

Il Tre Valli va al massimo e mette a referto l'ottava vittoria consecutiva in altrettante giornate. Approfondiamo nella pagina di Under 19 la storia della squadra che è già matematicamente campione d'inverno, visto il vantaggio di nove punti sulla seconda in classifica. Torino Club protagonista in Under 15 con l'obiettivo dichiarato dal proprio tecnico Francesco Gentile di voler raggiungere i campionati Regionali la prossima stagione: per questo motivo sarà imperativo dare il massimo per questa annata. Continua la sua marcia perfetta e sorprendente il Calcio Bosto, che insieme alla ben più quotata Valceresio condivide la vetta del Girone B di Under 14: parla del gran momento di forma dei suoi ragazzi la guida Michele Martiello.

DAI CAMPI

