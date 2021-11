Giovanili, Milano si dipinge di rossonero: Toscano fa cantare Gazzola, intanto Bergomi non sbaglia e la coppia d'oro Cavalli-Guizzetti lancia la Virtus

La regola dell'ottetto. Materia per molti sconosciuta la chimica, non per noi che ci troviamo a commentare l'ottava giornata di campionato. In poche parole, siamo in dirittura d'arrivo verso la sosta: se due gironi dell'Under 15 Élite affronteranno nel prossimo weekend l'ultima giornata del girone d'andata, nell'Under 17 Élite così come nelle altre categoria la corsa al titolo di campione d'inverno è accesa più che mai. Sono state 146 le partite disputate questo weekend, dall'Under 18 all'Under 15: sei in meno della canonica quota 152, visto che tra nebbia e quarantene sono state posticipate proprio sei partite.

Élite. Le pagine sono sei - equamente divise tra Under 17 e Under 15 - e tutte ricche di tempi come non mai. Questa settimana spazio all'Aldini, alla Tritium, al Cimiano, al Bresciaoggi e ad un racconto delle prime otto giornate paragonato alle vittoria più iconiche di Valentino Rossi.

Dall'Under 18 all'Under 15. Dieci pagine per quattro categorie. Anche qui, grande spazio agli approfondimenti ma soprattutto alle top 11: una classica per girone per analizzare al meglio la giornata di campo. Questa settimana non sono mancate poi le storie, le interviste, i racconti e gli approfondimenti. Le partite che abbiamo seguito sono in totale 14: in poche parole, un menù ricco come al solito.

