Giovanili, come giocherà la Rappresentativa Under 17 di Daniele Tacchini? Le nostre previsioni - con tanto di campetti e nomi dei possibili venti - le abbiamo fatte

È già tempo di pensare ad aprile, quando le Rappresentative della Lombardia partiranno alla volta di Bolzano per il Torneo delle Regioni. Parlando di Under 17, sono stati già tre i raduni organizzati: tanto ci è bastato per fare le nostre prime previsioni. Sul giornale in edicola da lunedì 29 novembre troverete un'intera apertura dedicata alla Rapp Under 17 - in attesa di quella dell'Under 15 - in cui saranno presenti due campetti per altrettanti possibili formazioni, il tutto senza dimenticare quelli che, a nostro avviso, sono ad oggi gli indiziati numero uno per partire alla volta del Trentino.

Parlando di campionato, c'è che si ferma, chi sta ingranando e chi è solo all'inizio di un percorso. I primi sono i protagonisti dei gironi A e C di Under 15 Élite, visto che la nona giornata è coincisa con l'ultima del girone d'andata. Per i secondi e i terzi non basterebbero dieci mila battute, ma vi basta leggere il giornale in edicola da lunedì 29 novembre per scoprirlo. Sedici pagine interamente dedicate alle categorie giovanili regionali, che da gennaio si arricchiranno anche dell'Under 14. In poche parole, un menù sempre più ricco in cui spiccano le consuete top 11, gli approfondimenti, le news - diversi cambi in panchina -, le inchieste e molto altro.

Il tutto ovviamente unito alle partite seguite sul campo: sono state ben venti, divise dall'Under 18 all'Under 15, passando per l'Under 16, le due Élite e i Regionali di Under 17 e Under 15.

