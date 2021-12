Giovanili: Gioele Ratti è il motorino classe 2007 del Football Club Cernusco, a Milano iniziati i triangolari delle seconde di Under 14 per gli ultimi due posti nei Regionali

Ci si avvicina alla sosta natalizia ma non mancano assolutamente emozioni e storie interessanti provenienti direttamente dai campi delle giovanili. Come al solito, risultati, classifiche e marcatori sono disponibili sulla nostra app gratuita di Sprint e Sport. Sul giornale, invece, presenti i nostri classici approfondimenti che permettono di analizzare in maniera più attenta e concreta le figure e gli aspetti più interessanti di ogni categoria.

MILANO

Lo Zibido nel Girone A è al momento l'unica vera rivale del Casorate. Questo è anche merito di Nicholas Panza, ruolo centrocampista ma impiegato da inizio stagione come difensore centrale. Il futuro diciottenne racconta la sua esperienza da punto di riferimento della retroguardia giallorossa. Lo Sporting C.B. può contare su un trascinatore caratterizzato da due nomi e due cognomi: Ruben Maria Chavez Chavez. La punta del 2006 ha all'attivo dieci gol segnati ed è il capocannoniere della squadra di Antonio Milanese. Metà del proprio bottino realizzativo lo ha siglato in una sola partita, quella dal sapore di derby contro il Buccinasco. La novità di questa settimana sono le due pagina dedicate all'Under 15, visto che per la prima volta questa stagione sono scesi in campo tutti i gironi. Per questo gli approfondimenti sono due: un attaccante e un portiere, un trascinatore in campo e uno fuori. Queste sono le storie di Lorenzo Pio Celano e di Luca Belotti, il primo attaccante del Corbetta e il secondo, attualmente indisponibile per infortunio, portiere dell'Ardor Bollate. Sabato è andata in scena la prima giornata dei tre triangolari della prima fase riguardanti le seconde classificate della fase autunnale di Under 14. Accademia Inter, Orione e Atletico Alcione hanno conquistato i primi 3 punti del loro cammino verso i Regionali a cui accederanno, però, soltanto due squadre. Chi non partecipa a questi spareggi è la Calvairate del tecnico Adriano Sapia. La formazione biancorossoblù è stata esclusa a favore della Lombardina meglio piazzata in Coppa Disciplina. Non ammessa alla fase Regionale, invece, la Vigor Milano nonostante il primo posto raggiunto in coabitazione nel Girone G. Nella speciale pagina dedicata alle news Regionali, l'approfondimento sulla vicenda legata alla società del Presidente Esposito, che promette di essere tutt'altro che chiusa.

MONZA

Tommaso Ravasi mette le ali al suo Biassono: l'esterno della squadra Under 17 sta sfruttando la sua velocità per portare gol utili al gruppo di Emanuele Tallarita e infatti il tecnico ha anche provato a spostare il ragazzo al centro dell'attacco, con risultati decisamente positivi. Abituato a gonfiare la rete è anche Samuele La Greca, bomber della Pro Lissone Under 16 allenata da Guido Del Carro, che è primo a pari punti con Limbiate e Base 96 anche e soprattutto grazie ai gol del centravanti che ha dichiarato di ispirarsi a Robert Lewandowski per l'approccio alla gara e il contributo che vuole dare in termini di marcature e sostegno della manovra. In Under 15 una pedina fondamentale del Football Club Cernusco di Jorge Sierra in vetta condivisa con la Vibe Ronchese è Gioele Ratti. Il ragazzo è un laterale offensivo che ha già messo a referto otto gol in questa stagione, riuscendo a gonfiare la rete con una costanza che ha permesso ai rossoblù di Cernusco di collezionare sette vittorie su nove incontri disputati. Interessante è la storia di Fabio Ferrari, dirigente accompagnatore della Cambiaghese Under 14: dopo aver chiuso con il calcio giocato, l'uomo ha deciso di vivere lo sport in una maniera tutta nuova, in modo tale da riuscire a provare ancora l'adrenalina che solo il rettangolo verde sa dare e anche per condividere con il figlio Mikel, capocannoniere della squadra, la passione per il calcio. Inoltre, arriva il penultimo verdetto riguardante le prime classificate per l'accesso ai Regionali: la matematica aveva già sancito il passaggio del Pozzuolo, che ha concluso con una vittoria e il punteggio pieno il suo cammino in questa prima parte di stagione.

LEGNANO

Fabrizio Croci è il protagonista della pagina di Under 19: il suo San Marco è sia la miglior difesa che l'attacco più prolifico del Girone A, dove occupa la prima posizione. Il tecnico da soli due anni in società è sempre più convinto della bontà della sua scelta. Zero sconfitte per il Parabiago, che dopo un girone d'andata pressoché perfetto e chiuso con il prestigioso successo sul Mazzo Under 17 che, per citare le parole dell'allenatore, «fa aumentare l'appetito». Sulle stesse orme di queste due squadre sta procedendo il cammino della Polisportiva Barbaiana Under 15. Claudio Dellavedova, guida tecnica dei 2007, ci presenta ancor più nel dettagli la rosa a sua disposizione, senza dimenticare i collaboratori che non fanno mai mancare il loro supporto.

VARESE

È soddisfatto Timothy Pedoja, allenatore ormai da tre anni della Cuassese Under 19 che ha difeso il secondo posto sul campo del San Michele dove si è imposto per 3-1. Si fa il punto sul primo raduno della Rappresentativa Allievi di Alessio Milani, che ha visionato i primi ragazzi selezionati della delegazione varesina in vista del Torneo delle Province 2021/2022. Non è tutto oro quello che luccica perché sull'ambiente aleggia un'aria distaccata, come testimonia l'assenza di metà dello staff tecnico. Nel Girone Sperimentale a 9 la Sestese Under 14 sta disputando un ottimo campionato che, nella speranza dei biancoblù, possa condurli alla vittoria del titolo. L'allenatore Daniel Gentile analizza e tesse le lodi della propria squadra guidata dal bomber Filippo Bassetti, che è passato dal parquet al manto erboso.

DAI CAMPI

Masseroni-Solese Under 19

Lombardina-Cinisello Under 16

Assago-Zibido Under 15

Pero-Triestina 1946 Under 15

Lombardina-Cimiano Under 15

Accademia Inter-Schaffino Under 14

Orione-Lombardina Under 14

Atletico Alcione-Seguro Under 14

Sporting Mazzola-Sporting TLC Under 17

Cassina Calcio-FC Cernusco Under 16

Football Leon-Base 96 Under 16

Muggiò-Don Bosco Under 15

BM Sporting-Carugate Under 14

OSL Garbagnate-Victor Rho Under 19

Legnarello-Canegrate Under 17

Oratorio Lainate-OSL Gabagnate Under 15

Malnatese-Città di Varese Under 17