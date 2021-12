Giovanili, l'Alcione si prende Milano: Vecchi è l'eroe, intanto Pellegrino ne fa tre alla Vis Nova, Morgandi batte il Lombardia Uno e l'Ausonia classe 2005 non sbaglia

Dieci come il numero di giornate fin qui giocate, dieci come il numero di maglia di Vecchi: l'Alcione sbanca via Cilea e si prende la classica con l'Accademia Inter. Intanto l'Enotria ne fa cinque alla Vis Nova, il Cimiano riparte con forza e l'Universal fa il miracolo contro l'Aldini. Se i gironi A e C di Under 15 Élite sono fermi avendo già concluso il girone d'andata, il B è vivo più che mai: il Cimiano s'impone contro l'Ausonia, l'Enotria non sbaglia e la Vis Nova batta la capolista Lombardia Uno. Scintille anche in Under 16, Under 17 e Under 15: nella prima categoria vincono tutte le grandi, nella seconda passa il Segrate così come l'Ausonia, nella terza l'Atletico Alcione di Canevari non vuole fermarsi. Prosegue anche l'Under 18, dove spicca la larga vittoria del Mariano sul Bresso (0-8).

145. Il numero di partite seguite nel weekend, dall'Under 17 Élite all'Under 15. Sul giornale in edicola domani, lunedì 6 dicembre, sedici pagine interamente dedicate alle categorie giovanili regionali, che da gennaio si arricchiranno anche dell'Under 14. In poche parole, un menù sempre più ricco in cui spiccano le consuete top 11, gli approfondimenti, le news - diversi cambi in panchina -, le inchieste e molto altro.

Il tutto ovviamente unito alle partite seguite sul campo: sono state ben venti, divise dall'Under 18 all'Under 15, passando per l'Under 16, le due Élite e i Regionali di Under 17 e Under 15.

CLICCA SULLA PARTITA PER LEGGERE CRONACA E PAGELLE



ACCADEMIA INTER-ALCIONE UNDER 17 ÉLITE

MASSERONI-ACCADEMIA BUSTESE UNDER 17 ÉLITE

ALDINI-UNIVERSAL UNDER 17 ÉLITE

ENOTRIA-VIS NOVA UNDER 17 ÉLITE

VILLA-FOLGORE CARATESE UNDER 17 ÉLITE

AUSONIA-CIMIANO UNDER 15 ÉLITE

VIS NOVA-LOMBARDIA UNO UNDER 15 ÉLITE

FOOTBALL LEON-CASATI ARCORE UNDER 18

FRANCO SCARIONI-SEGRATE UNDER 17

CLUB MILANESE-FANFULLA UNDER 17

MARIO RIGAMONTI-CELLATICA UNDER 17

BRESSO-CARUGATE UNDER 17

BRESSO-FOLGORE CARATESE UNDER 16

ALDINI-VIS NOVA UNDER 16

TRITIUM-PONTE SAN PIETRO UNDER 16

CILIVERGHE-GHEDI UNDER 16

UNIVERSAL-CASTELLANZESE UNDER 16

VILLA-POZZUOLO UNDER 15

BARONA-FANFULLA UNDER 15

FOOTBALL LEON-TALAMONESE UNDER 15

LA DOMINANTE-SANGIULIANO CITY UNDER 15