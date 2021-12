Annullati i raduni del 9 dicembre causa neve

Con una nota ufficiale il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta ha annullato i raduni previsti per oggi pomeriggio, giovedì 9 dicembre. Con le società in difficoltà a liberare i campi dalla nevicata di ieri, i raduni stati quindi spostati. Già perché i convocati previsti per questo secondo appuntamento (per Under 15 e Under 17) e per il primo di Under 19 verranno ripiazzati nella prossima settimana quando il Comitato potrebbe calendarizzare di nuovo un doppio giro.

I convocati ai raduni delle prossima settimana dovrebbero essere pubblicati nella giornata di domani, venerdì 10 dicembre.