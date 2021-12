Giovanili, le due Élite al giro di boa: l'Universal sorprende tutti e mette dietro Accademia Inter e Alcione, l'Enotria e la Virtus sono imprendibili

Élite, è un arrivederci al nuovo anno. Dopo i gironi A e C dell'Under 15, anche il restante girone di Giovanissimi e l'Under 17 volgono al termine: i primi verdetti sono stati scritti, il tempo dei bilanci si avvicina anche se non è ancora tutto finito. A partire da venerdì prossimo (17 dicembre) andranno in scena diversi recuperi delle giornate saltate fino a questo momento, in più non mancherà la compagnia, e che compagnia: dall'Under 16 all'Under 17, passando per un girone di Under 18 e due di Under 15. Quest'ultimi campionati scenderanno infatti in campo di consueto il prossimo weekend, che rappresenterà ufficialmente la conclusione della prima parte di stagione dei campionati giovanili Regionali.

107+39. Il primo rappresenta le partita portate a termine, il secondo quelle rinviate d'ufficio oppure per decisioni dei direttori di gara. Dopo un turno infrasettimanale funesto dell'Immacolata, nel quale si sono visti numerosi rinvii causa neve, anche questo weekend è stato infatti colpito da un numero importante di partite che probabilmente saranno recuperate tra la settimana antecedente a Natale e i primi weekend di gennaio, ovviamente prima l'inizio del girone di ritorno. Sul giornale in edicola domani, lunedì 13 dicembre, sedici pagine interamente dedicate alle categorie giovanili regionali, che da gennaio si arricchiranno anche dell'Under 14. In poche parole, un menù sempre più ricco in cui spiccano le consuete top 11, gli approfondimenti, le news - diversi cambi in panchina -, le inchieste e molto altro.

Il tutto ovviamente unito alle partite seguite sul campo: sono state ben diciannove, divise dall'Under 18 all'Under 15, passando per l'Under 16, le due Élite e i Regionali di Under 17 e Under 15.

CLICCA SULLA PARTITA PER LEGGERE CRONACA E PAGELLE

FRANCIACORTA-BRUSAPORTO UNDER 17 ÉLITE

PAVONIANA-UESSE SARNICO UNDER 17 ÉLITE

MANARA-ENOTRIA UNDER 17 ÉLITE

ALCIONE-VARESINA UNDER 17 ÉLITE

TRITIUM-BRIANZA OLGINATESE UNDER 15 ÉLITE

CASATI ARCORE-TRITIUM UNDER 18

CELLATICA-BRENO UNDER 17

MAGENTA-RHODENSE UNDER 17

ASSAGO-CITTÁ DI VIGEVANO UNDER 17

ROZZANO-FRANCO SCARIONI UNDER 17

LAINATESE-CARONNESE UNDER 16

VIRTUS CISERANO BERGAMO-VILLA VALLE UNDER 16

CISANESE-TRITIUM UNDER 16

FOLGORE CARATESE-ACCADEMIA INTER UNDER 16

SEMPIONE-SEDRIANO UNDER 16

CARONNESE-SC UNITED UNDER 15

POZZUOLO-ALBINOGANDINO UNDER 15

CEDRATESE-BUSTESE UNDER 15

ATLETICO ALCIONE-SANCOLOMBANO UNDER 15