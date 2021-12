Giovanili: Luca Senestraro, quando il fair play conta più di un gol; Rodrigo "the Dream" Amendola, il ritorno da sogno dopo due anni di calvario

Si avvia sempre più verso la conclusione definitiva il Torneo Autunnale Provinciale dell'Under 14, con gli spareggi che sono già iniziati e gli ultimi verdetti riguardanti le prime classificate dei gironi che prendono forma, non senza un tocco di sorpresa e imprevedibilità. Ovviamente, oltre ai classe 2008, attenzione anche per le altre categorie giovanili, con i gironi d'andata che pian piano volgono al termine e si possono iniziare a tirare le prime somme della prima parte di stagione. Come al solito, tutte le informazioni del caso sono presenti sull'app gratuita di Sprint e Sport.

MILANO

Penultima giornata del 2021 per l'Under 19, non priva di sorpresa visto il cambio al vertice nel Girone A tra Zibido e Casorate, con quest'ultima caduta nell'insidiosa trasferta di Trezzano. Turno sostanzialmente di riposo invece per l'Under 18, a causa del ghiaccio. Unica compagine già consapevole del fine settimana libero era il La Spezia. Proprio un calciatore dei granatazzurri è il protagonista dell'approfondimento della pagina: Federico Rossi, terzino classe 2004 ma già in orbita Under 19 Regionale. Chi l'ha detto che a segnare sono solo gli attaccanti? Di certo, chi lo ha affermato non ha fatto i conti con Matteo Terrone del Muggiano Under 17: il ragazzo è un centrocampista ed è il miglior marcatore della propria squadra e i fra i suoi gol stagionali si segnalano anche i due nella prestigiosa vittoria contro la capolista Viscontini. Storie affascinanti nel Girone F di Under 15: un difensore e un attaccante, Rodrigo Amendola del Cinisello e Luca Senestraro dell'Ausonia Academy. Il primo si sta riscattando da una serie di sfortunati infortuni, grazie anche alla guida di Giuseppe Brancato, tecnico della squadra cinisellese, mentre il secondo è capocannoniere del Girone ma si è reso protagonista grazie all'unico gol che ha scelto di sua sponte di non voler segnare. Finita una fase, ci si appresta a iniziarne un'altra, a cui però non parteciperà il Centro Schiaffino, anche se il suo tecnico Giuseppe Letizia non si fa abbattere e punta alla vittoria del Torneo Primaverile provinciale.

MONZA

La formazione del Cassina Calcio Under 17 allenata da Enrico Braglia a centrocampo può contare su Federico Monaco e Simone Astolfi, rispettivamente esterno e regista insignito della fascia di capitano, dopo aver ricevuto i voti da tutta la squadra. Astolfi è un'icona della squadra mentre Monaco è arrivato questa stagione e già si è reso un fedelissimo di Braglia. Sempre in Under 17, prima della partita col Pozzuolo, il Cassina ha ricordato Matteo Savastano, giocatore classe 2005 scomparso due anni fa. In Under 16 spazio a Fabrizio Pozzi e all'evoluzione che sta cercando di sviluppare nel suo Vedano: quando l'allenatore è arrivato questa stagione ha chiesto ai suoi ragazzi a cosa ambissero e la risposta ha portato la squadra a disputare l'ottimo campionato portato avanti fin qui. Vince il girone all'ultima giornata la Folgore Caratese, sbancando il campo del Biassono e strappando l'accesso diretto ai Regionali: nella pagina di Under 14 le considerazioni del tecnico Angelo Saragozza su questa prima parte di stagione e su ciò che i suoi ragazzi devono aspettarsi dalla fase primaverile. Colpo di scena nel Girone G, con la Cambiaghese ai regionali e la situazione seconde classificate alquanto intricata.

LEGNANO e VARESE

Lavori in corso per il Buguggiate, illustrati dal Presidente Alessandro Monti e dal dirigente dell'Under 18 Luciano Zecchini, che vanta esperienze nel mondo calcistico professionista con i colori di Torino, Milan, Sampdoria e Perugia. La squadra, parola del numero uno del club, deve ancora fare esperienza e questa stagione sarà chiave per la crescita dei ragazzi. A Varese il focus si concentra sull'Under 15, categoria in cui gioca la Ternatese di Simone Maggi: il tecnico guida il gruppo misto 2007-2008 che può contare su giovani promesse quali Galbiati, Bisanti, Rubagotti e Palmiati.

