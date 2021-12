Giovanili: a Milano J.Cusano e Accademia Inter ai Regionali, stesso glorioso destino per la Base 96 e il Carugate, esulta anche la Cedratese

Si è concluso l'ultimo fine settimana di calcio giocato in Lombardia: i settori giovanili della regione hanno disputato (quasi) tutte le restanti partite, con i gironi d'andata che si sono conclusi e gli ultimi verdetti per l'accesso al Torneo Primaverile dei campionati Regionali che sono stati emessi. In attesa delle decisioni finali per quanto riguarda le questioni burocratiche legate a presunte preclusioni, è possibile già tracciare un quadro generale dei risultati finali dell'Under 14 e sul giornale in edicola ci sarà una pagina totalmente dedicata allo scenario. Come sempre, prima di augurarvi buone feste, vi invitiamo a scaricare l'applicazione gratuita di Sprint e Sport per restare aggiornati anche sulle ultime gare che si disputeranno nei prossimi giorni, così da concludere al 100% il 2021 calcistico.

MILANO

L'ultima giornata del 2021 di Under 19, come quella delle altre categorie, è stata condizionata pesantemente dalla forte nebbia che ha colpito specialmente l'area sud del capoluogo lombardo e infatti sono diverse le gare rinviate, in particolare modo quelle di sabato. Non cambiano per le capolista dei quattro gironi con Zibido, Pero, Masseroni e Franco Scarioni che si sono portate a casa il titolo di campione di inverno. Nel Girone C la formazione di Viola si aggiudica lo scontro con il Niguarda, terzo in classifica e vede il vantaggio aumentare rispetto alle inseguitrici, anche per i molti rinvii. Di questo ristretto raggruppamento fa parte il Sempione di Andrea Sonori, portiere della formazione di Merra e autore di un gol nella sfida della giornata scorsa in casa del San Luigi Cormano. In Under 18 il Niguarda rimonta da 0-2 a 5-2 il Rondinella e con due gare in meno è davanti al La Spezia e al Senna Gloria, anche quest'ultimi con sole 8 partite. Fine settimana di recuperi per tre gironi su quattro di Under 17 e quattro su sei di Under 15. Nella pagina dedicata un ampio focus sulla migliore fase difensiva per girone delle due categorie con il caso eccezionale dell'Atletico CVS, ancora con la porta immacolata. Turno regolare per i 2006, con qualche rinvio causa Covid, e con la copertina che se la prende Kevin Castrovinci: esterno tutto fascia ora del CVS, ma con un inizio di carriera da portiere durata ben 8 anni. Si chiude anche il Triangolare finale dell'Under 14 con Accademia Inter e J.Cusano che hanno, già da giovedì scorso, il pass per i Regionali. Se per i nerazzurri pareva un traguardo quasi scontato, di tutt'altro tenore l'impresa dei ragazzi di Davide Alessandretti, definita così proprio dal giovanissimo allenatore dei bianconeri nell'intervista presente nella pagina dedicata alla categoria.

MONZA

Si conclude ufficialmente il viaggio autunnale dell'Under 14 brianzola. Nella giornata di domenica si sono disputati i due spareggi decisivi per gli ultimi due pass in palio per l'accesso alla Fase Primaverile dei Regionali: a spuntarla sono state Base 96 e Carugate, che hanno avuto la meglio rispettivamente su Bellusco e BM Sporting con due successi di misura. Nell'unica pagina dedicata alla delegazione, oltre alla panoramica sull'ultimo turno del 2021 dell'Under 16, anche il rimando al servizio dedicato ad uno dei vari recuperi di Under 17, con la Juvenilia che si aggiudica il big match con il Varedo. Spazio, infine, per Andrei Roberto Mihai, bomber e trascinatore della squadra classe 2006 del Pozzuolo, che sta dominando il proprio campionato: il diretto interessato si racconta e anche il suo allenatore, Andrea Della Sala, parla dell'incredibile rendimento dell'attaccante già vicinissimo ai 20 gol stagionali.

LEGNANO e VARESE

Giornata di recuperi anche a Legnano, dove sono scese, a ranghi ridotti, tutte le categorie tranne Juniores e Under 14. La capolista Academy Legnano del campionato Under 16 deve il suo fin qui eccellente percorso all'ambiente che ha saputo trasformare le ottime intenzioni in fatti concreti, come spiega il dirigente Claudio Terreni. Oltre ad esaltare le prestazioni dei suoi ragazzi, fissa i prossimi passi da compiere alla ripresa dei campionati, così da centrare il salto ai Regionali. Tempo di verdetti in Under 14 per la delegazione di Varese: strappa il pass la Cedratese mentre per i rimanenti posti si dovrà attendere l'esito degli spareggi fissati per martedì 21 dicembre tra Calcio Bosto e Valceresio. La perdente se la vedrà con l'Accademia Varesina il giorno dell'antivigilia di Natale. Il focus di giornata è riservato proprio alla Cedratese di Vittorio Praderio, che ripercorre le tappe del suo capolavoro che lo porterà nei prossimi mesi a calcare i palchi Regionali.

DAI CAMPI





