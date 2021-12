Giovanili, le top 11 a tema e gli Oscar del girone d'andata: De Leo e Rossi i migliori attori protagonisti, a Vecchi e Ghisalberti il miglior gol

Le due Élite hanno passato un weekend (quasi) in vacanza e dunque è tempo di bilanci. Per farli abbiamo utilizzato ben quattro pagine: due di Oscar, due di top 11 del girone d'andata. Per quanto riguarda i primi, abbiamo selezionato sette categorie per l'Under 17 e altrettante per l'Under 15: dal premio per il miglior gol a quello per la miglior regia, passando per il miglior attore protagonista, il miglior cortometraggio e chi più ne ha più ne metta.

Spazio poi alle top 11: sono solamente undici gli spazi a disposizione, per questo abbiamo individuato anche quattro/cinque cosiddetti dodicesimi. Nell'Under 17 il tema è Fifa 22, in particolare le carte Icon - ovvero le glorie del passato - presenti su Fut, ovvero la modalità che permette di creare la tua squadra e giocare online contro gli altri giocatori.

Questi gli undici mostri sacri del passato (più due, l'allenatore e il bonus) che abbiamo preso in prestito: a quali classe 2005 li avremo paragonati?

• Yashin

• Maldini

• Cannavaro

• Matthaus

• Kakà

• Zidane

• Gullit

• Ronaldinho

• Pelè

• Maradona

• Ronaldo Nazario

• Zano (Cristiano Spadaccini)

• Bonus

Nell'Under 15 abbiamo invece fatto rivivere il ricordo del clamoroso trionfo a Euro 2020: undici Azzurri più uno, Roberto Mancini. A a quali classe 2007 li avremo paragonati?

• Donnarumma

• Bonuci

• Emerson

• Pessina

• Jorginho

• Chiellini

• Berardi

• Chiesa

• Immobile

• Insigne

• Raspadori

• Mancini

CALCIO GIOCATO

Tuttavia, come detto, non è mancato il calcio giocato. Si sono disputate tre partite di Élite, un girone di Under 18, due di Under 15, mentre l'Under 16 e l'Under 17 al gran completo. Il focus è poi passato sull'Under 14 Regionale, che da gennaio seguiremo attentamente con almeno tre pagine completamente dedicata alla categoria più tenera partecipante ai campionati regionali. L'organico, probabilmente, salirà a 60 squadre: chi parteciperà? Sul giornale di domani una cartina ella Lombardia con tutti i verdetti e gli spareggi ancora da giocare. Poi, ovviamente, le partita viste: un totale di 18.

