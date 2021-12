Naviga nell'archivio, abbiamo reso disponibile tutte le partite della stagione

Esaudento una richiesta che alcuni nostri lettori ci avevano fatto, abbiamo introdotto una nuova funziona alla nostra piattaforma. Tutte le partite seguite diventano free dopo due settimane, in questo modo potrete ritornare a leggerle anche se non le avete salvate sul vostro dispositivo.

Spesso infatti, chi ha acquistato il giornale in edicola si dimentica di usufruire di una funzione fondamentale e cioè quella di salvare sulla propria applicazione, e quindi sul proprio telefono, la partita o comunque l'articolo fonte di interesse. Risultato, dopo un mese, a titolo di esempio, se si cercava di riandare su quello stesso articolo il sistema chiedeva di rifare nuovamente l'acquisto. Ostacolo superato.

Anche perché, come abbiamo più volte spiegato, nel momento stesso in cui si acquista il giornale in edicola, a differenza di quello che poteva succedere un tempo, ora la lettura va oltre quanto pubblicato nel giornale stesso. Inquadrando uno qualunque dei QR si diventa utente Premium e quindi si ha accesso completo a tutto quello che viene pubblicato anche sulla nostra App. Dalle statistiche agli articoli della settimana.

Non ci resta che augurarvi buona lettura e ricordarvi che il giornale torna in edicola il 10 gennaio ma la redazione è aperta e continua a seguire i principali avvenimenti attraverso proprio la piattaforma digitale.