Il BSR Grugliasco ritira le proprie formazioni dai tutti i tornei di gennaio

Una scelta presa a malincuore, ma portata dal buonsenso. Il BSR Grugliasco, nella figura del presidente Felice Marmo, ha deciso di ritirarsi da ogni tipo di torneo che si terrà a gennaio 2022, onde evitare possibili rischi portati dal Covid.

Con il nuovo DPCM, le conseguenti regole più stringenti per l'accesso agli impianti e lo slittamento di un mese dei campionati la decisione dei biancorossi è sofferta, ma il numero uno dei grugliaschesi Marmo è convinto della linea adottata. «Il Decreto nuovo preclude una serie di regole che devo far rispettare a tutti i miei tesserati quando accederanno all'impianto - ha commentato Marmo - Giustamente voglio farle rispettare rigorosamente e nel mio piccolo voglio contribuire a far calare la curva dei contagi. Però se sospendiamo i campionati per un mese che senso ha andare a giocare i tornei, entrando magari in uno spogliatoio poco dopo un'altra squadra? Forse è meglio fare un passo indietro a questo punto, anche se perdiamo un'occasione per passare dei bei momenti in compagnia di tante società amiche». Da qui la sofferta decisione di ritirarsi da tutti i tornei a cui il BSR aveva aderito per questo mese. «Sono realmente dispiaciuto per i miei ragazzi e per le famiglie che magari ci tenevano a partecipare a qualche competizione prima della ripresa, così come mi dispiace venir meno alla parola data con tutte le società che ci hanno invitato. Trovo però incoerente sospendere i campionati per ridurre i contagi e poi girovagare per la provincia: è praticamente la stessa identica cosa. Faremo quindi un sacrificio tutti quanti prima della ripresa della stagione regolare».