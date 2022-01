Giovanili, i "vostri" pronostici per il girone di ritorno delle due Élite: noi a settembre abbiamo sbagliato qualcosina, riuscirete a fare meglio?

"Sprint e Sport non azzecca mai un pronostico. Cioè, ci hanno dati per spacciati e siamo primi". Alzi la mano chi, almeno una volta negli ultimi mesi, non ha sentito circolare voci di questo tipo. Ebbene sì, nei pronostici di inizio anno - soprattutto per quanto riguarda l'Élite - ci siamo sbagliati. Tuttavia, il nostro è un "mea culpa" leggermente diverso, visto che i pronostici per il girone di ritorno li abbiamo fatti fare a voi. Sì, avete capito bene. Abbiamo intervistato cinque diversi personaggi: un allenatore, un giocatore, un direttore sportivo, un dirigente e un genitore, rimasti rigorosamente anonimi. Utilizzando un avatar/pseudonimo, gli abbiamo chiesto l'ordine di arrivo a fine anno, con tanto di spiegazione e argomentazione del tutto. E ne sono venute fuori delle belle. magari chissà, anche grazie al famoso anonimato...

Questa settimana è toccato ai gironi A delle due Élite, mentre nelle prossime due settimane sbarcheremo prima nel B e poi nel C. In poche parole, arriveremo da tutti. Ma da qui il dilemma: noi storicamente ci abbiamo preso ben poco, ma voi riuscirete a fare meglio? E ancora, chi si cela dietro le maschere dei vari Roberto Baggio, Benji Price, Rafael Leao e Antonio Conte? In totale abbiamo chiesto a dieci persone di fare un personale pronostico: chi avremo contattato? Riuscirete a capirlo? Tutto questo nel primo numero del 2022 di Sprint e Sport, in edicola (o nei nostri store digitale) da domani, lunedì 9 gennaio.

Tutto qui? Tutt'altro, visto che per quanto riguarda i Regionali troverete ben cinque pagine. In primis spazio al Trofeo Unique Media organizzato dall'Ausonia, oltre all'intervista a Claudio Spelta, direttore sportivo dell'agonistica dell'Alcione. Dopodiché il focus sarà sulle altre categorie: nell'Under 16 abbiamo analizzato nel dettaglio i dodici migliori marcatori della categoria, mentre per Under 18, Under 17 e Under 15 la nostra attenzione si è focalizzata su Universal, Assago, Rozzano, AlbinoGandino e su tutti i migliori giocatori del girone d'andata. Anche questo, ovviamente, nel primo numero del 2022 di Sprint e Sport.