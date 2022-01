Giovanili, i TOTY dell'Élite: si parte con gli attaccanti, sul giornale le prime sei carte personalizzate dei migliori centravanti della Lombardia

Forse un giorno qualcuno di loro ci finirà per davvero, nel frattempo ci abbiamo pensato noi a creare delle carte - rigorosamente "buggate" e potenzialmente "meta" - come Dio comanda. Nella settimana di avvicinamento all'uscita dei tre attaccanti TOTY di FIFA 22, ovvero la squadra dell'anno - decisa dall'EA e dai voti della community - del videogioco di calcio più famoso del mondo, abbiamo messo da parte i vari Mbappè, Jorginho e Messi per dare spazio ai nostri fenomeni, protagonisti nelle due categorie del calcio giovanile lombardo: Under 17 Élite e Under 15 Élite.

Sogno. Un modulo: il 4-3-3. Undici giocatori (più uno): i migliori dell'anno solare, più il cosiddetto "tredicesimo". Un sogno: essere nominati e poi inseriti nella formazione più famosa del mondo del calcio. Si parte, come vuole la tradizione di FIFA, dai tre attaccanti: sul giornale in edicola domani, lunedì 17 gennaio, troverete sei carte TOTY stile FIFA personalizzate e create ad hoc per i nostri baby talenti: tre giocatori offensivi dell'Under 17 Élite, altrettanti per l'Under 15. Saranno dunque sei i giovani presi in causa, oltre alle due Menzioni d'Onore che, assieme a quelle dei centrocampisti e dei difensori, si contenderanno lo scettro di dodicesimo.

Attesa. Una pagina interamente dedicata che rappresenta solamente l'inizio di tre settimane di fuoco: questa settimana è toccato ai tre attaccanti, dopodiché nell'edizione in edicola il 24 ci saranno i 3 centrocampisti e il 31 spazio ai difensori e al portiere. Per finire, lunedì 7 febbraio - esattamente una settimana prima del kick off al girone di ritorno - ci saranno i tanto osannati team completi, compreso il tredicesimo: uno per l'Under 17 Élite e un altro per l'Under 15.

Pronostici. Ma non è finita qui. Rimanendo i tema Élite, non mancheranno i vostri pronostici. Dopo le due pagine dedicate al girone A, spazio ora al B: ancora una volta, l'avrete capito, abbiamo intervistato cinque personalità per girone, ovvero un allenatore, un giocatore, un direttore sportivo, un dirigente e un genitore. Chi si celerà dietro agli avatar? Chi vestirà i panni di Oronzo Canà? Harry Potter? Dominic Toretto? Non vi resta che scoprirlo. Facendo un salto a settimana prossima, nell'edizione in edicola lunedì 24 gennaio sarà poi il turno dei giorni C, sempre delle due Élite.

Under 18/17/16/15. Proseguono sena freni anche le analisi circa le restanti categorie. Per quanto riguarda l'Under 16, questa settimana abbiamo focalizzato la nostra attenzione sui dodici ragazzi con più minuti giocati in campionato: chi saranno? Tutto presente sul giornale, ma intanto sulla nostra applicazione (Androrid e IOS) troverete le statistiche complete. Dall'Under 18 all'Under 15, passando ovviamente per l'Under 17, si parla invece di bomber. Anche in questo caso abbiamo messo sotto la nostra lente d'ingrandimento ben dodice ragazzi, attualmente tra i più prolifici dell'intera regione. Anche in questo caso, due pagine da non perdere assolutamente.