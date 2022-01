La SuperClassifica 2021 dei settori giovanili piemontesi: Chisola e Lascaris appaiate in vetta nei regionali

Qual è il miglior settore giovanile dei campionati regionali? Quello di ogni comitato provinciale? Sul giornale di questa settimana diamo una risposta basandoci sui dati, sommando tutti i punti fatti da ogni società dall'Under 17 all'Under 14. A pagina 16 trovate la SuperClassifica completa dei Regionali e dei provinciali di Torino, Asti-Alessandria, Ivrea-Aosta, Pinerolo e Cuneo ordinate per punti fatti, ma contenente anche la media punti calcolata con i recuperi ancora da fare.

Nei regionali stanno in vetta Lascaris e Chisola a poche lunghezze su tre inseguitrici. Il Beiborg vince per distacco nei provinciali di Torino, così come il Dertona in Asti-Alessandria e il Busca a Cuneo. La Sisport si divide tra regionali e provinciali, ma la media punti è da spavento.