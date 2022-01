Dalla Promozione alle giovanili: si torna in campo a metà febbraio

Alla fine il Piemonte si adegua alla Lombardia: in attesa del nuovo protocollo riguardante il Return To Play, il Comitato Regionale ha reso noto nella giornata di oggi che il Campionato non riprenderà più il weekend del 29-30 gennaio, bensì il 12-13 febbraio. Uno spostamento in linea con il comportamento degli altri comitati regionali e che mira a permettere alle società di avere il tempo necessario per adeguarsi alle nuove normative in arrivo.

Slitta quindi tutto tranne l'Eccellenza (manifestazione di interesse nazionale): dalla Promozione alla Terza Categoria e dall'Under 19 all'Under 14. Nello slittamento sono anche compresi i recuperi che, fino ad oggi, erano programmati per la prossima settimana e invece si terranno sabato 12 e domenica 13 febbraio.

ECCO IL NUOVO CALENDARIO

Campionato di Promozione (gironi A,C e D)

Domenica 13 Febbraio 2022 15^ andata

Campionato di Promozione (Girone B)

Domenica 13 Febbraio 2022 17^ andata

Campionato di Prima categoria

Domenica 13 Febbraio 2022 15^ andata

Campionato di Seconda categoria (Gironi A, B, C, D, E, F e G)

Domenica 13 Febbraio 2022 1^ ritorno

Campionato di Seconda categoria (Girone H)

Domenica 13 Febbraio 2022 15^ andata

Campionato Under 19 Regionale

Sabato 12 Febbraio 2022 1^ ritorno

Campionati e Tornei Regionali Under 17-16-15 e 14

Sab. 12 e Dom. 13 Febbraio 2022 1^ ritorno

Campionato Allievi Under 18 (Gironi A -C -D)

Domenica 13 Febbraio 2022 1^ ritorno

Campionato Allievi Under 18 (Girone B)

Domenica 13 Febbraio 2022 13^ andata

Campionato Eccellenza Femminile Regionale

Domenica 13 Febbraio 2022 1^ ritorno

Coppa Italia Calcio Femminile

Mercoledì 2/3/2022 quarti di finale – gare di andata

Campionato Juniores Under 19 Femminile

Domenica 13 Febbraio 2022 1^ ritorno

Campionato Under 17 Femminile

Domenica 13 Febbraio 2022 3^ ritorno

Campionato Under 15 Femminile

Domenica 13 Febbraio 2022 4^ andata

Campionato Under 15 seconde squadre

Domenica 13 Febbraio 2022 1^ ritorno

Torneo Under 14 seconde squadre

Domenica 13 Febbraio 2022 1^ ritorno

Torneo Under 14 pro

Domenica 13 Febbraio 2022 1^ ritorno

Torneo Under 13 pro

Domenica 13 Febbraio 2022 1^ ritorno