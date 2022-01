Team of the Year: chi sono i migliori centrocampisti dell'Élite?

Lo scorso venerdì (21 gennaio) alle ore 19:00 ha avuto inizio l'evento principe di FIFA 22, videogioco calcistico numero uno al mondo sviluppato dall'EA (Electronic Arts): l'uscita delle carte TOTY, ovvero la squadra raggruppante i giocatori maggiormente distintosi nell'anno solare 2021. Come accaduto con il numero in edicola lo scorso 17 gennaio, anche noi di Sprint e Sport - per omaggiare quanto fatto su FIFA - abbiamo dato spazio ai TOTY: dopo aver svelato i primi sei attaccanti (tre per l'Under 17 Élite e altrettanti per l'Under 15 Élite), è stato il turno dei centrocampisti. Nel giornale in edicola lunedì 24 gennaio, disponibile anche in versione digitale consultando l'apposita parte del nostro portale web (CLICCA QUI), troverete una pagina interamente dedicata alle formazioni dell'anno delle due categorie più ambite del calcio giovanile regionale lombardo.

TEAM OF THE YEAR: CENTROCAMPISTI

Abbiamo infatti creato sei carte TOTY (Team of the Year) sulla falsariga di quanto si trova nella modalità Ultimate Team di FIFA, le quali andranno ad aggiungersi a quelle uscite settimana scorsa, in attesa di quanto andrà in edicola nei prossimi due lunedì. Si riparte già il 31 gennaio con i quattro difensori e il portiere, in attesa del team completo: 11 giocatori (+1) per l'Under 17 Élite, altrettanti per l'Under 15 Élite. In altre parole, nella settimana dei TOTY di FIFA, abbiamo dato spazio a giovani talenti che, sebbene difficilmente entreranno nel team dell'anno del videogioco calcistico più famoso del mondo, meritano carte di un certo tipo.

L'ELENCO DELLE USCITE DEI DUE TEAM TOTY



Attaccanti (tre Under 17 e tre Under 15): lunedì 17 gennaio

Centrocampisti (tre Under 17 e tre Under 15): lunedì 24 febbraio

Difensori e portieri (cinque Under 17 e cinque Under 15: lunedì 31 gennaio

Team completi e i due "dodicesimi": lunedì 7 febbraio

Tosi (Accademia Inter), Saravalli (Castellanzese) e Guerini (Cedratese): tre dei portieri più forti dell'Under 16 Regionale e protagonisti della nostra rubrica sul giornale in edicola il 24 gennaio

PRONOSTICI, TOP 11 E NOTIZIARIO

Sempre rimanendo in tema Élite, volge al termine la rubrica dei pronostici. Dopo avervi dato voce circa le previsioni dei girone A e B delle due Élite, è stato ora il turno dei gironi C, ovvero quelli prevalentemente bergamaschi e bresciani. Dieci avatar - ovvero i personaggi scelti dai nostri intervistati per rimanere nell'anonimato - per dieci interviste tutte da vivere. Passando all'Under 16, proseguono le nostre speciali classifiche: dopo aver dato spazio ai calciatori più presenti, abbiamo messo sotto la nostra lente d'ingrandimenti i migliori portieri della categoria. Anche questa settimana, dunque, un focus su 12 degli estremi difensori più interessanti della categoria. Passando all'Under 17 e all'Under 15, proseguono anche gli approfondimenti, strizzando anche l'occhio al mercato allenatori. È infatti notizia fresca l'avvicendamento Galvano-Brunelli sulla panchina dell'Under 16 Regionale del Ciliverghe.

