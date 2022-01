Ripartenza campionati Giovanili: ecco le date

Dilettanti già in campo anche questo fine settimana con l'Eccellenza e la Serie D, si attende adesso che ripartano le altre categorie dalla Promozione in giù e quelle del Settore Giovanile. Le giovanili Regionali hanno fissato i recuperi per il fine settimana del 5-6 febbraio, con i campionati che, a meno di altri slittamenti, sono programmati con la prima giornata del girone di ritorno al 12-13 febbraio.

Discorso più articolato per i Provinciali, dove le riprese sono calendarizzate dalle rispettive delegazioni. Allo stato attuale, seguendo i comunicati della LND, ecco le date ufficiali, che sono comunque soggette a eventuali variazioni o slittamenti (come, ad esempio, specifica la delegazione di Alessandria):

Sabato-Domenica 5-6 Febbraio: Gare di recupero

Gare di recupero Sabato-Domenica 12-13 Febbraio: 13ª Andata Under 19, Under 17, Under 16 e Under 14

13ª Andata Under 19, Under 17, Under 16 e Under 14 Sabato-Domenica 19-20 Febbraio: 1ª Ritorno Under 19, Under 17, Under 16, Under 15, Under 14

Sabato-Domenica 5-6 Febbraio: 12ª Andata Under 19, Under 16 e Under 14

12ª Andata Under 19, Under 16 e Under 14 Sabato-Domenica 12-13 Febbraio: 13ª Andata Under 19, Under 16 e Under 14

13ª Andata Under 19, Under 16 e Under 14 Sabato-Domenica 19-20 Febbraio: 1ª Ritorno Under 19, Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14

N.B.: Tutti i recuperi gare programmati mercoledì 26 gennaio sono rinviati a mercoledì 9 febbraio.

Questa Delegazione Provinciale si riserva la possibilità di modificare ulteriormente la successiva calendarizzazione a seguito di eventuali variazioni decise dal Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta e/o organismi governativi.

Sabato-Domenica 19-20 Febbraio 2022: 1ª Ritorno Under 19 e Under 15

Non ha fissato delle date, da calendario Under 16 e Under 15 sono previste il 5-6 febbraio

Sabato-Domenica 5-6 Febbraio: Gare di recupero 12ª Andata Under 19 e Under 14

Coppa Under 16 “dalle Risaie ai Monti” (Gare di recupero 4ª Andata)

Gare di recupero 12ª Andata Under 19 e Under 14 Coppa Under 16 “dalle Risaie ai Monti” (Gare di recupero 4ª Andata) Sabato-Domenica 12-13 Febbraio: 13ª Andata Under 19 e Under 14

Coppa Under 16 “dalle Risaie ai Monti” (5ª Andata)



13ª Andata Under 19 e Under 14 Coppa Under 16 “dalle Risaie ai Monti” (5ª Andata) Sabato 19 e Domenica 20 Febbraio 2022: 1ª Ritorno Under 19, Under 17, Under 16 e Under 14

Sabato 5 Febbraio: Recuperi Under 19 e Under 16

Recuperi Under 19 e Under 16 Sabato-Domenica 12-13 Febbraio: 13ª Andata Under 19 e Under 16, Recuperi Under 14

13ª Andata Under 19 e Under 16, Recuperi Under 14 Sabato-Domenica 19-20 Febbraio: 3ª Ritorno Under 17 Girone A; Under 15 e Under 14; 1ª Ritorno Under 17 Girone B

Sabato 5 febbraio h. 15:00: Recuperi 11ª giornata Under 19

Recuperi 11ª giornata Under 19 Aosta Calcio 511-Polisportiva Valmalone

River Plane-Saint Vincent Chatillon

Da calendario: Under 17 e Under 14 sono previste il 5-6 febbraio, la Under 19 è prevista al 12 febbraio

Sabato-Domenica 5-6 Febbraio: Recuperi Under 17; Coppa “Dei Laghi” Under 15

Recuperi Under 17; Coppa “Dei Laghi” Under 15 Sabato-Domenica 12-13 Febbraio: 13ª Andata Under 17; 4ª Gara Coppa “Dei Laghi” Under 14

13ª Andata Under 17; 4ª Gara Coppa “Dei Laghi” Under 14 Sabato-Domenica 19-20 Febbraio: 1ª Ritorno Under 17, Under 16; 1ª Ritorno Coppa “Dei Laghi” Under 15; 1ª Ritorno Under 14

Sabato-Domenica 5-6 Febbraio: Gare di Recupero

Gare di Recupero Sabato-Domenica 12-13 Febbraio: 13ª Andata Under 19, Under 17 e Under 14

13ª Andata Under 19, Under 17 e Under 14 Sabato-Domenica 19-20 Febbraio: 1ª Ritorno Under 19, Under 17, Under 15 e Under 14

Dal 5 al 13 febbraio: Gare di recupero

Domenica 6 febbraio: Recuperi gare 12ª Andata Under 15

Domenica 13 febbraio: Recupero gara 4ª Andata Under 15, Recupero gare 13ª Andata Under 15

Sabato-Domenica 19-20 febbraio: 1ª Ritorno Under 15