Lorenzo Pernisa croce e delizia dell'Iris, anche Legnano finalmente in campo

Ci si avvicina pian piano al ritorno ufficiale in campo con la ripresa dei campionati provinciali fissata per il weekend del 12 e 13 febbraio. In attesa dell'agognato fischio d'inizio per questo 2022 calcistico, si torna comunque a giocare su alcuni rettangoli verdi, per mettere a referto i vari recuperi che mancano e che vanno disputati prima dell'inizio del girone di ritorno. Oltre le partite che siamo tornati a seguire sul campo, spazio sul giornale per i nostri approfondimenti, in modo tale da riscaldare i motori e prepararci alla ripresa!

MILANO

Gran parte delle partite dei campionati provinciali si sono giocate nella Delegazione di Milano, con sostanzialmente tutte le categorie scese parzialmente sul prato verde per giocare. Dall'Under 19 fino all'Under 15, le situazioni rimaste in sospeso del girone d'andata iniziano a delinearsi, facendo da apripista per le partite originariamente previste per le prime settimane del 2022. Sul fronte approfondimenti, invece, non si può non partire dalla lettera pubblicata dalla Serenissima in ricordo dell'amato Paolo Scirea, il Presidente scomparso lo scorso 23 gennaio e che è sempre stato un esempio di correttezza e bontà sportiva per ogni persona passata per la società. Andando avanti, in Under 18 fari puntati sulla coppia Ripamonti-Signorelli del Niguarda: i due ragazzi, rispettivamente punti di riferimento difensivi e offensivi della squadra di Alberti, sono i volti più rappresentativi della stagione disputata fino a questo momento dai rossoblù, che nel girone unico dedicato ai 2004 stanno facendo faville e vogliono certamente continuare così. Chi anche si è messo in evidenza in questo fine settimana è Lorenzo Riccardo Pernisa dell'Iris Under 15. Il centrocampista della squadra di Ciriolo è stato uno dei migliori in campo nella sfida con i Gescal Boys, nonostante l'espulsione che però non pregiudica la sua grande performance. Inoltre, il panorama meneghino è stato caratterizzato da un avvicendamento in panchina e da una squadra che ha deciso di ritirarsi dal campionato.

MONZA

Manca ancora un po' nella Delegazione di Monza per tornare a vedere le squadre giocare. In attesa che vengano fissati i (pochi) recuperi ancora da disputare, il focus di settimana è dedicato Luca Orlandi, goleador del Varedo Under 17. Il tecnico Elio Torricelli ha speso ottime parole per il suo bomber, che è anche una bandiera della società, e il diretto interessato ha invece parlato di quanto gli piaccia svariare e di concedersi alla fantasia in mezzo al campo: già a quota 12 gol in stagione, Orlandi vuole continuare a dare il massimo per i colori del club che ha definito essere da sempre casa sua. Si sente a casa anche Andrea Bertolotti quando si parla di Cassina Calcio: la formazione Under 19 del club è stata protagonista di una cavalcata quasi perfetta nella prima parte di stagione, lasciando punti solo nelle ultime due partite. Il tecnico è però assolutamente soddisfatto del lavoro dei suoi e ci ha raccontato in che modo si potrà fare quello step necessario per tornare a dominare la classifica. E per farlo bisognerà aspettare di scendere di nuovo in campo e la Delegazione brianzola inizia a comunicare informazioni sul piano di ripresa, con indicazioni sui calendari, sui recuperi e sulle altre attività che si potranno portare avanti fino a quando ricominceranno i campionati.

LEGNANO

Sui campi legnanesi si gioca. In campo sono scese soprattutto le formazioni Under 18, che hanno così potuto recuperare le partite della terza giornata. Piccola curiosità statistica, le vincitrici hanno giocato tutte quante in trasferta, con appena due gol arrivati dalle squadre che si trovavano tra le mura amiche. La classifica del girone è assolutamente interessante, con diversi ex-aequo che promettono spettacolo fino a fine stagione. Ardor Busto e Gorla Minore Under 15 hanno recuperato lo scontro saltato prima di Natale e il match ha decisamente emozionato, come si può evincere anche dalle parole degli allenatori riportate sul giornate. Sempre restando sui classe 2007, spazio all'Accademia BMV di Davide Giovinazzo, giovane tecnico alla prima esperienza nel settore agonistico che però sta facendo già molto bene: la squadra è salda al quarto posto, con sette vittorie in undici gare. L'allenatore ha raccontato la sua rosa, sottolineando l'orgoglio per i gol arrivati dai centrocampisti. Torna, inoltre, il box per la prima top 11 legnanese dell'anno.

VARESE

La Delegazione di Varese "spedisce" in Brianza uno dei talenti più cristallini passati dai suoi campi: Francesco Luisetti, infatti, si è accasato nella prima squadra dello Sporting Valentino Mazzola. Il classe 1999, che fu trascinatore del titolo Juniores del Ceresium nel 2017/2018, aveva già giocato nella prima parte nel Rivoltana di stagione. L'attaccante spiega le motivazioni che lo hanno portato a scegliere la squadra di Cassano d'Adda e, soprattutto, ricorda i bei tempi passati a giocare nel varesotto. In attesa di tornare a disputare gli impegni di campionato, il Città di Varese non è stato con le mani in mano ed ha già definito lo staff per la stagione 2022/2023, con tanto di nomi che denotano le ambizioni societarie. Infine, conclude un piccolo aggiornamento sull'idea di promuovere una sosta lunga dopo Natale per la prossima annata, in modo da evitare che i ragazzi tornino a giocare su campi ghiacciati e i campionati riprendano in contesto climatico più favorevole.

