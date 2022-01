Ci riprendiamo il testimone: i nostri pronostici per il girone di ritorno

Molti di voi avranno pensato che ci saremmo fatti da parte, ma non è proprio nel nostro stile tirarci indietro. Dopo aver lasciato a voi la parola, ci siamo ripresi il testimone per tornare a fare i nostri pronostici in vista del girone di ritorno. Si parte con l'Under 17 Élite e l'Under 15 Élite, in attesa delle altre categorie Regionali tra le quali non mancherà ovviamente l'Under 14 (al link i gironi, l'organico e tutte le date). Un po' come avvenuto lo scorso settembre, quando abbiamo pronosticato quanto secondo noi sarebbe accaduto nel corso del campionato, abbiamo preso posizione e abbiamo detto la nostra. Un piccolo spoiler? A nostro avviso le tre vincitrici dei gironi di Under 17 Élite sono le stesso per l'Under 15 Élite.

Nel giornale in edicola lunedì 31 gennaio, disponibile anche in versione digitale consultando l'apposita parte del nostro portale web (CLICCA QUI), troverete due pagine interamente dedicata ai nostri pronostici, nelle quali abbiamo dato spazio - questa volta a volto scoperto, facendo nomi e cognomi - a due protagonisti dei gironi A. Che poi, a dirla tutta, nell'Élite non siamo certamente nuovi ai pronostici, visto che ogni venerdì ci sbilanciamo dando le nostre quote in vista della giornata di campionato nella nostra rubrica Bet Friday.

Pellegrino e Cervelli in azione nella sfida dello scorso ottobre Lombardia Uno-Enotria, vinta con merito per 2-0 dai rossoblù di Ferraioli che hanno così iniziato la propria fuga

TEAM OF THE YEAR: PORTIERI E DIFENSORI

Immancabile anche l'appuntamento con i nostri team magici. Abbiamo infatti creato sei carte TOTY (Team of the Year) sulla falsariga di quanto si trova nella modalità Ultimate Team di FIFA, le quali andranno ad aggiungersi a quelle uscite nelle scorse settimane (attaccanti e centrocampisti), in attesa dei team completi per l'Under 17 Élite e per l'Under 15 Élite. In altre parole, nella settimana dei TOTY di FIFA, abbiamo dato spazio a giovani talenti che, sebbene difficilmente entreranno nel team dell'anno del videogioco calcistico più famoso del mondo, meritano carte di un certo tipo. Questa settimana è toccato ai portieri e ai primi due difensori, in attesa degli ultimi due (per ogni categoria) e dei dodicesimi, ovvero della "Menzione d'Onore" più meritevole.

Attaccanti (tre Under 17 e tre Under 15): 17 gennaio

Centrocampisti (tre Under 17 e tre Under 15): 24 gennaio

Difensori e portieri (tre Under 17 e tre Under 15): 31 gennaio

Difensori, portieri e dodicesimi (tre Under 17 e tre Under 15): 7 febbraio

Fabio Corbetta, classe 2006 della Folgore Caratese immortalato in uno scatto durante il derby brianzolo contro la Vis Nova durante il girone d'andata

UNDER 16 E Under 14

Volge invece al termine il viaggio alla scoperta delle statistiche di Under 16. Dopo aver parlato di bomber, portieri e giocatori onnipresenti, questa settimana abbiamo messo sotto la nostra lente d'ingrandimento i classe 2006 con la migliore media voto. Chi saranno i dodici migliori giocatori della categoria? Tutto nel giornale in edicola lunedì 31 gennaio, disponibile anche in versione digitale consultando l'apposita parte del nostro portale web (CLICCA QUI).

