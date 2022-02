Ufficiale: annullato il Torneo delle Regioni. Cancellata anche la fase nazionale della Juniores Regionale

Era nell’aria così come anticipato sul numero di SprinteSport in edicola lunedì 31 gennaio ma adesso arriva l’ufficialità da parte della Lnd: annullato il Torneo delle Regioni, rimandato così - per la terza volta - alla stagione 2022-2023. Cancellata anche la fase nazionale del campionato Juniores Regionale, che così eleggerà ‘soltanto’ i vincitori regionali e non sarà assegnato ‘lo scudetto’. Rimodulato invece il calendario della Coppa Italia Dilettanti, così come sono state riviste le date per gli spareggi nazionali tra le seconde classificate dell’Eccellenza.



Queste le decisioni, ‘dolorose ma necessarie’, prese dalla Lnd, in conseguenza della sospensione di queste settimane dell’attività a causa della pandemia da Covid 19 e relativa emergenza sanitaria, che ha ‘ristretto i tempi’ della stagione e ha reso necessaria l’individuazione delle priorità della rimanente stagione sportiva, al fine di arrivare alla conclusione delle manifestazioni. La volontà istituzionale di dare assoluta precedenza alla conclusione dei vari campionati giovanili e dilettantistici a livello regionale e provinciale, ha fatto sì che si ‘sacrificassero’ due momenti importanti nella vita della Lnd come il Torneo delle Regioni e l’assegnazione di un titolo nazionale, ma il sacrificio è stato reso necessario da una calendarizzazione difficile nei tempi e nei modi. Col rischio di congestionare un mese delicato come giugno, anche per gli impegni scolastici dei ragazzi impegnati nelle manifestazioni ‘sacrificate’.

Questo l’annuncio da parte della Lnd e il comunicato ufficiale:

In seguito alla sospensione di gran parte dell’attività dilettantistica nel mese di gennaio 2022, disposta per l’aggravamento della pandemia da Covid-19, la Lega Nazionale Dilettanti ha ritenuto necessario rimodulare la programmazione in questa fase di riavvio delle proprie competizioni.



Pertanto, come indicato nel Comunicato Ufficiale N.62/CS, il Commissario Straordinario della LND Giancarlo Abete, dopo un opportuno confronto con i Vice Commissari e con i Presidenti dei Comitati Regionali, ha disposto di rinviare alla stagione 2022-2023 lo svolgimento del Torneo delle Regioni, per entrambi le edizioni dedicate al calcio a 11 (Provincia Autonoma di Bolzano) e al futsal (Veneto). Con lo stesso provvedimento è stata annullata la fase nazionale del Campionato Juniores Regionale per la stagione 2021/2022.



Riprogrammato invece il calendario della Coppa Italia Dilettanti (fase nazionale, che ad oggi conta già 9 formazioni qualificate) e degli spareggi tra le seconde classificate dei campionati di Eccellenza. La corsa alla coccarda tricolore, che mette in palio un posto in Serie D, scatterà il 9 marzo con la prima fase dei triangolari e l’andata degli ottavi; finale (eventuale) fissata per mercoledì 27 aprile 2022. Partiranno invece domenica 29 maggio le sfide per i “vice campioni” di Eccellenza di ogni regione d’Italia. Un’ultima appassionante cornice di fine stagione che impegnerà anche le domeniche del 5, 12 e 19 giugno.



IL CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ NAZIONALI

Coppa Italia Dilettanti - Fase Nazionale

Mercoledì 9 marzo 2022: 1ª fase triangolare / ottavi andata

Mercoledì 16 marzo 2022: 1ª fase triangolare / ottavi ritorno

Mercoledì 23 marzo 2022: 1ª fase triangolare

Mercoledì 30 marzo 2022: Quarti di finale - andata

Mercoledì 6 aprile 2022: Quarti di finale - ritorno

Mercoledì 13 aprile 2022: Semifinali - andata

Mercoledì 20 aprile 2022: Semifinali - ritorno

Mercoledì 27 aprile 2022: Finale (eventuale)



Spareggi Seconde classificate di Eccellenza