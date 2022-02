Entra, gratuitamente, in tutti gli stati d'Italia. Entra da protagonista

Una sfida, un percorso formativo senza eguali, un'opportunità che potrebbe darti uno sbocco al calcio che conta e farlo diventare un mestiere. Tutto questo partendo dal corso arbitri che la sezione Aia di Collegno (Torino) sta organizzando.

L’attività arbitrale comporta un rimborso spese per le gare arbitrate, la consegna gratuita della divisa da arbitro e la tessera FIGC che permette l’accesso gratuito a tutti gli stadi d’Italia.

Il corso per arbitri è una attività rivolta ai ragazzi e alle ragazze che si vogliono approcciare al mondo dello sport da una prospettiva diversa, infatti, offre la possibilità di essere degli atleti tra gli atleti con la differenza che un arbitro partecipa non per vincere ma per far sì che una delle due contendenti vinca in maniera regolare.

Il corso si svolgerà presso i locali della sezione arbitri in Piazza Che Guevara 13, (*) ove saranno attuate tutte le procedure e protocolli COVID per attività tecnica e associativa previste dalla FIGC e dalle leggi dello stato, nelle serate di martedì e giovedì dalle ore 20:30 alle ore 22:00.

In caso di necessità le lezioni si potranno svolgere in modalità telematica tramite piattaforma Google Meet.

Il corso è totalmente GRATUITO, al termine del quale ci sarà da sostenere un breve esame sulla conoscenza del Regolamento del gioco del calcio che verrà spiegato durante le lezioni.

Una volta superato l’esame si comincerà ad arbitrare le partite del Settore Giovanile in vista di raggiungere ben più elevati palcoscenici.

Per qualsiasi informazione o per iscriversi potete contattarci a corsoaiacollegno@gmail.com o sulle nostre pagine social aiacollegno (su Instagram e Facebook) o tramite il nostro sito aiacollegno.it

(*) La sede è raggiungibile facilmente con metro fermata fermi + bus linea 33 con fermata a 20 metri; inoltre la locale stazione FF.SS dista 600 metri.