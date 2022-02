Dal calcio di provincia a Sanremo 2022, Blanco e la sua ascesa da Brividi

Nella settimana in cui da 72 anni a questa parte un po’ tutti diventiamo grandi critici musicali, non poteva non suscitare curiosità il duo Mahmood-Blanco, in corsa sul palco dell’Ariston per l’ambita palma d’oro con il brano «Brividi». Se non altro non solo perché la coppia è ritenuta al momento tra le favorite - in base al giudizio della sala stampa e dei bookmaker, e visto l’attuale piazzamento in classifica generale (secondo posto dietro ad Elisa) - ma per quanto riguarda Sprint e Sport soprattutto perché uno dei due artisti solo qualche stagione fa era stato un giocatore della Vighenzi.

Blanco, al secolo Riccardo Fabbriconi, nasce il 10 febbraio 2003 e cresce a Calvagese della Riviera, un piccolo centro vicino a Bedizzole e Padenghe sul Garda, in provincia di Brescia. Un’adolescenza trascorsa ascoltando hip hop grazie alla complicità del padre e giocando a calcio nei vivai di Feralpisalò e Vighenzi. Con i Leoni del Garda mosse i primi passi fino all’Under 15 Serie C (2017-2018), quando a stagione in corso passò alla Vighenzi con la quale centrò subito il titolo provinciale contro l'Ome da capitano insieme a Vittorio Sandrini, attuale tecnico del sodalizio gardesano (di seguito riproponiamo l'articolo della memorabile impresa).

Seguirono gli anni dei Regionali, compresi quelli negli Élite fino alla fatidica stagione 2019-2020 - le sliding doors, la grande pandemia - quando il suo estro artistico prese il sopravvento e lo portò ad imboccare definitivamente la strada della musica. Anche il dirigente Franco Goddini lo ricorda scherzosamente sulla sua pagina Facebook scrivendo: «Alla Vighenzi Calcio se va bene impari a giocare, se va male impari a cantare. Qui non è andata così male. Good luck Blanco», post seguito da tre faccine sorridenti e relativa foto dell’artista in calzoncini e maglia biancazzurra.

La canzone, dalla forte impronta radiofonica, sembra una delle favorite indiscusse visto il largo tasso di gradimento suscitato presso i teenager. Dopo poche ore dal lancio del video ufficiale su YouTube ha infatti sforato il milione di visualizzazioni e anche da questi indicatori si può pronosticare un possibile epilogo della competizione. Il testo tratta di un amore «tira e molla» e dal complicato dialogo («A volte non so esprimermi/E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre», «Provo a restarti vicino/Ma scusa se poi mando tutto a puttane/Non so dirti ciò che provo, è un mio limite»), dove la bruciante voglia di stare insieme spesso si accompagna alla paura dei sentimenti più intimi e alla conseguente fuga dalle responsabilità («Dai non scappare da qui/Non lasciarmi così/Nudo con i brividi»).

TESTO DELLA CANZONE

Ho sognato di volare con te

Su una bici di diamanti

Mi hai detto sei cambiato,

Non vedo più la luce nei tuoi occhi

La tua paura cos’è?

Un mare dove non tocchi mai

Anche se il sesso non è

La via di fuga dal fondo

Dai non scappare da qui

Non lasciarmi così

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Tu, che mi svegli il mattino

Tu, che sporchi il letto di vino

Tu, che mi mordi la pelle

Con i tuoi occhi da vipera

E tu, sei il contrario di un angelo

E tu, sei come un pugile all’angolo

E tu, scappi da qui, mi lasci così.

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Dimmi che non ho ragione

Vivo dentro una prigione

Provo a restarti vicino

Ma scusa se poi mando tutto a puttane

Non so dirti ciò che provo, è un mio limite

Per un ti amo ho mischiato droghe e lacrime

Questo veleno che ci sputiamo ogni giorno

Io non lo voglio più addosso

Lo vedi, sono qui,

Su una bici di diamanti, uno fra tanti.

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi.