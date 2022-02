Morto Saverio Panorama, dal 2010 orgoglioso presidente dell'Accademia Grugliasco

Era al suo tredicesimo anno di presidenza, Saverio Panorama, numero uno dell'Accademia Grugliasco, portato via in poco tempo da un brutto male. Presidente tuttofare, tra campo alla scrivania, seguiva da vicino tutte le categorie della società gialloblù, soprattutto quelle più piccole della Scuola Calcio, per le quali era sempre pronto a farsi in quattro, dando un pallone e una maglietta ai ragazzini della zona. Di origini catanesi, avrebbe compiuto 55 anni il prossimo marzo.

Riportiamo un articolo, pubblicato sulle pagine di Sprint e Sport nel 2020, che ben descrive la filosofia di un presidente appassionato che andava orgoglioso della sua società di calcio dilettantistico giovanile che portava avanti, stagione dopo stagione, spinto dal suo carattere testardo e battagliero:

Una piccola realtà diventata una certezza nel torinese. L'Accademia Grugliasco taglia lo storico traguardo delle 11 presenze consecutive nel settore giovanile, un decennio improntato sulla filosofia del suo presidente, Saverio Panorama: «Dare una possibilità a tutti di giocare e mettere la passione per il calcio al primo posto, davanti anche ai risultati». A partire dal 2010, anno in cui la Pro Grugliasco Calcio è diventata Accademia Grugliasco, Panorama ha lavorato per costruire dalle fondamenta le basi della sua società, guardando con ambizione al futuro. Anche le proposte per la prossima stagione sono già sul tavolo, tra idee che prendono forma e attese conferme. Tra le prime rientra sicuramente la volontà di formare una Prima Squadra, mentre è ferma la volontà di non partecipare al campionato Juniores. Nel settore giovanile prosegue il lavoro di Alessio Franzoso alla guida dei 2004, mentre fervono i preparativi per il gruppo dei 2007, presente nel nucleo ma da integrare con ragazzi di Grugliasco e Collegno. Per quanto riguarda la Scuola calcio, gli Esordienti 2008 passano alla guida di Franco Sottile, ex tecnico della Juniores. I Pulcini 2010 vedranno la formazione di due gruppi, guidati rispettivamente da Benedetto Davide e Pasquale Durante. Le annate dal 2011 al 2015 sono invece interamente affidate alle mani di Domenico Galluzzo e a quelle del presidente Saverio Panorama: il primo guiderà 2011 e 2012, il secondo invece 2013 e 2014, condivisa da entrambi la panchina dei 2015. Un prospetto stimolante in vista del prossimo anno e del lungo percorso dell'Accademia Calcio Grugliasco: «Non potremmo essere più orgogliosi di questi 11 anni - conclude Panorama - e non vediamo l'ora di continuare a crescere».