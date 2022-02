Duello a distanza tra la saracinesca e il bomber: Gargarella sfida Montrasi per il primato

Ancora pochi giorni di attesa e ripartiranno i campionati. Tutte le categorie in campo per quello che si spera essere l'inizio della normalità. Nel frattempo continuano ad alternarsi recuperi e approfondimenti sul giornale in edicola lunedì e disponibile online nella nostra edicola digitale.

A pagina 29 troverete il guanto di sfida lanciato dal portiere della Triestina 1946 Under 17, Lucas Gargarella, al bomber, e rivale per il primato in classifica, Nicolò Montrasi della Viscontini. L'estremo difensore biancorosso vanta un lungo periodo all'Accademia Inter e il suo idolo e modello e quel Francesco Toldo, che ha difeso a lungo la porta della squadra del cuore.

A pagina 31 è arrivato il momento di tirare le somme del girone d'andata delle categorie giovanili brianzole. Sei top, solo undici slot disponibili per ogni formazione. Quali saranno i giocatori a guadagnarsi il titolo di Best XI della prima parte di stagione? Assegnati, inoltre, anche i titoli per i migliori allenatori fino al giro di boa e per i Goat, ossia quei ragazzi che si sono distinti anche tra i migliori. Spazio anche a qualche piccola chicca statistica.

A pagina 32 spazio al focus sulla capolista del girone G Under 16, Ticinia Robecchetto. La formazione del tecnico Marco Bonfanti ha collezionato fino a questo momento una serie di risultati immacolati, visto che nelle 8 gare giocate ha raccolto 22 punti, frutto di 7 vittorie e un solo pareggio contro il Pontevecchio.

Nella pagina seguente, la 33, la protagonista è l'Arsaghese e nel dettaglio il proprio settore giovanile di calcio femminile. Alessio Cappato, alla prima esperienza come responsabile, dopo un passato glorioso da allenatore, è riuscito a raggiungere il traguardo di iscrivere ben due squadre nei Pulcini femminili.

DAI CAMPI

Vires-Nuova Bolgiano Under 18

Rogoredo-Ausonia Academy Under 16

Cob 91-Bonola Under 16

Solese-Ardor Bollate Under 16

Real Milano-Atletico CVS Under 16

Iris-Triestina 1946 Under 15

Vighignolo-Viscontini Under 15

Sempione-Baranzatese Under 15

Cavenago-Fonas Under 17

Uggiatese-Marnate Gorla Under 18

Marnate Gorla-Torino Club Under 16