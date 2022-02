Parte l'Under 14: storia, albo d'oro, pronostici e talenti da tenere d'occhio

Finalmente ci siamo: mancano meno di sei giorni al semaforo verde del girone di ritorno per tutti i campionati giovanili Regionali, tra i quali - oltre alle solite Élite - spicca l'Under 14. Dopo una prima fase autunnale di qualificazione, è tutto pronto per scendere in campo. Sul giornale in edicola da lunedì 7 febbraio, disponibile anche in versione digitale consultando l'apposita parte del nostro portale web (CLICCA QUI), due pagine interamente dedicate all'Under 14 Regionale:

Nell'attesa dell'Under 14 si è anche tornati in campo con i recuperi. Per la precisione sono andate in scena un totale di otto partite, divise tra Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15. Tre di essere le abbiamo seguite direttamente sul campo con in nostri inviati: cronaca, tabellino, pagelle, servizi fotografici e molto altro.

Volge al termine anche la rubrica dedicata ai nostri TOTY, ovvero i ragazzi delle due categoria Élite (Under 17 e Under 15) che si sono maggiormente distinti durante l'anno solare. Questa settimana spazio ai due difensori restati e ai "dodicesimi", oltre che ai due tecnici delle nostre formazioni da sogno. In attesa del team completo che troverete nel corso della settimana sulla nostra piattaforma web.

Volge al termine anche un'altra rubrica, inizialmente pensata per l'Élite ma poi sbarcata - come promesso - anche per le altre categorie: parliamo di nostri pronostici. Dopo aver dato voce a voi per poi riprenderci la parola, abbiamo fatto i nostri prospetti circa il girone di ritorno per l'Under 17, l'Under 16 e l'Under 15. Anche in questo caso, tre pagine interamente dedicate.

