Corsi allenatori, la Lombardia potrebbe aprire la strada per un'ampia "regolarizzazione"

Ancora troppi allenatori di settore giovanile da regolarizzare, soprattutto a livello di Scuola Calcio e campionati provinciali: i corsi organizzati dal Settore Tecnico ciclicamente nelle singole province non bastano a "regolarizzare" gli allenatori visto che le richieste di iscrizione sono sempre almeno tre volte superiori ai quaranta posti disponibili. E quei posti disponibili sono tutti appannaggio di chi ha giocato a calcio oppure, con i nuovi criteri in uso da alcune stagioni, ai laureati.

Se si vuole mettere in regola l'ampia platea di tecnici ancora senza abilitazione che, pur allenando le squadre giovanili, sono costretti a figurare in panchina come dirigenti accompagnatori, serve ampliare le maglie dei criteri oppure prevedere più posti. Circa due anni fa, in pieno lockdown il Settore Tecnico varò i corsi senza punteggi di ammissione (unico criterio era aver compiuto i 23 anni) e per tanti tecnici ci fu la corsa alla regolarizzazione: nella sola Lombardia gli iscritti furono 1300, tutti "smaltiti" nei corsi organizzati nei mesi successivi. Ma evidentemente non è bastato visto che, anche quest'anno, sono arrivate richieste di deroghe alle quali è stato risposto no. Il "deroghificio" è chiuso da un anno…Però il problema c'è e va affrontato, e il Comitato Regionale Lombardia si è fatto portavoce presso la Federcalcio dell'istanza e, verosimilmente, entro fine settimana arriverà il via libera alla proposta.

Cosa prevede la proposta lombarda? La possibilità di regolarizzare gli allenatori senza abilitazione che siano in grado di dimostrare di essere tesserati per una società e di aver percepito dei rimborsi dalla stessa. In questo modo verrebbero regolarizzati molti allenatori di settore giovanile a patto che siano tesserati (resterebbero esclusi quindi gli istruttori scuola calcio che giocano in una società e allenano da un'altra parte): non si tratta di una sanatoria ma di veri e propri corsi Uefa C, solo con criteri di ammissione differenti. E l'organizzazione sarebbe sempre in capo al Settore Tecnico.