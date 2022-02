Ricomincia il campionato: tutte le partite che seguiremo

Bentornato campionato! Questo weekend ricominciano tutti i campionati di giovanili (QUI I NUOVI CALENDARI che potete trovare anche sulla nostra applicazione). Dall’Under 19 all’Under 14 Regionali torniamo a sviscerare categorie, risultati, dichiarazioni e uomini copertina. Per dare il bentornato al calcio giocato su tutti i campi e su tutte le categorie, questa settimana seguiremo con i nostri inviati 26 partite nei campionati regionali. Articoli che troverete online poco dopo il triplice fischio o lunedì sul giornale in edicola o nella nostra edicola digitale.

UNDER 19

• GIRONE B: Alicese Orizzonti-Ivrea

• GIRONE B: Cnh Industrial-Vda Charvensod

• GIRONE C: Rivoli-Virtus Ciriè

• GIRONE C: Lucento-Vanchiglia

• GIRONE D: Monregale-Pinerolo

• GIRONE E: Cenisia-Acqui

UNDER 18

• GIRONE A: Lucento-Rebaudengo

UNDER 17

• GIRONE A: Borgovercelli-LG Trino

• GIRONE B: Borgaro-Gassino SR

• GIRONE B: Volpiano-Ivrea

• GIRONE D: Paradiso-Cenisia

• GIRONE D: Chisola-Pinerolo

UNDER 16

• GIRONE A: Ivrea-Sparta Novara

• GIRONE B: Pro Eureka-Spazio Talent

• GIRONE B: Venaria-Settimo

• GIRONE C: Chisola-Alpignano

• GIRONE E: Mirafiori-Asti

UNDER 15

• GIRONE A: Pro Eureka-Sanmartinese

• GIRONE B: Lascaris-Pianezza (Sabato)

• GIRONE C: Vanchiglia-Saluzzo

• GIRONE D: Monregale-Garino

UNDER 15 B

• GIRONE A: Pro Vercelli-Venaria

• GIRONE A: Volpiano-Mirafiori

UNDER 14

• GIRONE C: Pozzomaina-Rosta

• GIRONE C: Paradiso-Barcanova

• GIRONE E: Accademia Pertusa-Bacigalupo

UNDER 14 B

• GIRONE B: Pro Collegno-Chieri

FEMMINILE

• Under 15: Torino-Juventus

PROVINCIALI

• TORINO UNDER 19: Valdruento-Leinì

• TORINO UNDER 17: Barracuda-Acc.Pertusa

• TORINO UNDER 16: Accademia Pertusa-Cenisia

• TORINO UNDER 16: Olympic Collegno-Barcanova

• TORINO UNDER 16: Candiolo-Duomo Chieri

• TORINO UNDER 14: Sant'Ignazio-Buttiglierese

• TORINO UNDER 14: Caselle-Virtus Calcio

• TORINO UNDER 14: Pro Collegno-Real Olympic

• PINEROLO UNDER 17: Candiolo-San Secondo

• ALESSANDRIA UNDER 19: Pastorfrigor Stay-Arquatese