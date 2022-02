Rigori regalati, i giovani bomber sbagliano per fare giustizia

Bentornato il campionato! Su tutti i campi giovanili della regione tornano le competizioni ufficiali e insieme alle partite le notizie che rimbalzano dalle panchine ai corridoi societari. Sopra tutto ci sono le voci che girano attorno al Natale Palli. A Casale tira un'aria poco serena che dà fiato a voci ufficialmente confermate dal Responsabile del Settore Giovanile nerostellato: Claudio Maselli conferma le voci della difficoltà della nuova società a pagare i rimborsi agli allenatori che minacciano ripercussioni. A pagina 25 l'approfondimento a cura di Francesco Mascoli.

In primo piano anche due clamorosi gesti fair play che trovate nelle pagine di Under 16 e Under 14.

Under 17 - Pagine 27-29 • Periodo d'oro Borgovercelli, battuto il Trino di misura nel derby. Dominio e set al Chisola nel big match contro il Pinerolo. Pari spettacolo tra Paradiso e Cenisia, con i gialloblù che rimontano due gol nei minuti finali. Succede di tutto tra Volpiano e Ivrea e tra le polemiche finisce 3-3. Un 2-2 di rimonta per il Gassino, che evita la beffa in casa del Borgaro.

I tifosi del Cenisia al seguito degli under 17 in trasferta a Collegno nella partita terminata 4-4.

Under 16 - Pagine 30-32 • In copertina ci va ancora Samuel Deljallisi: questa volta non per un gol, ma per un non gol. Infatti il bomber Cheraschese, prima di mettere a segno una doppietta, sbaglia di proposito un rigore assegnato per un fraintendimento. Vittoria importante per l’Ivrea Calcio che accorcia le distanze contro lo Sparta Novara affiancandolo in classifica. Inoltre l'approfondimento sul magico debutto di Reolfi. La doppietta di Pesando chiude qualsiasi possibilità di recupero ai ragazzi di Stangalino. Pro Eureka e Venaria continuano ad inseguirsi subito sotto al podio nel girone B avendo la meglio rispettivamente contro Spazio talent e Settimo. Nel girone C è subito big match con lo scontro tra Chisola e Alpignano che vede trionfare i ragazzi di Campasso. Il Mirafiori non si riprende e perde in casa contro i galletti di Redento.

Under 15 - Pagine 33-35 • Poker Vanchiglia nell'importantissima sfida salvezza con il Saluzzo. La Pro Eureka timbra il cartellino, superando per 2-0 il fanalino Sanmartinese. Monregale di giustezza sul Garino nella delicatissima sfida di Mondovì. Il Lascaris non trema e fa suo il derby con un secco 4-0 al Pianezza.

Under 14 - Pagine 36-38 • L'altro gesto di fair play viene fatto dai 2008 dell'Alpignano che, ancora sullo 0-0, si rende protagonista tramite i piedi del capitano Donadio di un altro rigore sbagliato apposta perché ritenuto "ingiusta". Questo e altri approfondimenti nelle pagine di Under 14. Sul campo il Collegno Paradiso torna in campo con uno scoppiettante 6-0 al Barcanova targato Zmoshu. Pareggio senza reti tra il Pozzomaina di Gino Rea e il Rosta di Stefano Campisi. Il Pertusa rifila una manita senza storie al Bacigalupo con le doppiette di Torraco e Lampitelli. In Under 14 B il Chieri di Giuseppe Cozzella impatta sul muro ereto dalla Pro Collegno di Davide Giuliani.

Provinciali - Pagine 40-46 • Pari ed emozioni tra Barracuda e Accademia Pertusa in Under 17. Esce la X anche sulla ruota di Collegno dove l'Olympic Under 16 fa 1-1 col Barcanova. Benissimo il Candiolo in risalita battendo il Duomo Chieri, ma il big match della categoria si disputa in via Genova dove l'Accademia Pertusa 2006 strapazza il Cenisia con un secco 3-0. In Under 14 il Caselle non si ferma più, battuta anche la Virtus Calcio. Pinerolo: Caldissimo big match a Piossasco. Granata che inseguivano il titolo d'inverno, passa però il Candiolo in un finale thriller. Alessandria: Colpaccio Arquatese in casa della capolista PastorFrigor Stay. La decide Caviglia.

TUTTE LE PARTITE SEGUITE NEL WEEKEND SUI CAMPI DI GIOVANILI

UNDER 17

• GIRONE A: Borgovercelli-LG Trino

• GIRONE B: Borgaro-Gassino SR

• GIRONE B: Volpiano-Ivrea

• GIRONE D: Paradiso-Cenisia

• GIRONE D: Chisola-Pinerolo

UNDER 16

• GIRONE A: Ivrea-Sparta Novara

• GIRONE B: Pro Eureka-Spazio Talent

• GIRONE B: Venaria-Settimo

• GIRONE C: Chisola-Alpignano

• GIRONE E: Mirafiori-Asti

UNDER 15

• GIRONE A: Pro Eureka-Sanmartinese

• GIRONE B: Lascaris-Pianezza

• GIRONE C: Vanchiglia-Saluzzo

• GIRONE D: Monregale-Garino

UNDER 15 B

• GIRONE A: Pro Vercelli-Venaria

• GIRONE A: Volpiano-Mirafiori

UNDER 14

• GIRONE C: Pozzomaina-Rosta

• GIRONE C: Paradiso-Barcanova

• GIRONE E: Accademia Pertusa-Bacigalupo



UNDER 14 B

• GIRONE B: Pro Collegno-Chieri

PROVINCIALI

• TORINO UNDER 19: Valdruento-Leinì

• TORINO UNDER 17: Barracuda-Acc.Pertusa

• TORINO UNDER 16: Accademia Pertusa-Cenisia

• TORINO UNDER 16: Olympic Collegno-Barcanova

• TORINO UNDER 16: Candiolo-Duomo Chieri

• TORINO UNDER 14: Sant'Ignazio-Buttiglierese

• TORINO UNDER 14: Caselle-Virtus Calcio

• TORINO UNDER 14: Pro Collegno-Real Olympic

• PINEROLO UNDER 19: Piossasco-Candiolo

• PINEROLO UNDER 17: Candiolo-San Secondo

• ALESSANDRIA UNDER 19: Pastorfrigor Stay-Arquatese